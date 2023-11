Alcalde de Nueva York niega acusaciones de agresión sexual

Estas alegaciones “no son en absoluto ciertas (...) Nunca haría nada para herir a nadie”, reaccionó el alcalde Eric Adams.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, negó haber agredido hace tres décadas a una mujer que lo demandó al amparo de una ley que expiraba el jueves y que permitía a las víctimas de violencia sexual denunciar a sus agresores aunque los hechos hubieran prescrito.

La acusación, presentada vía electrónica el miércoles por la noche, responsabiliza al alcalde de “agresión sexual, lesiones y discriminación laboral por razón de género y sexo de la demandante, represalias, entorno laboral hostil e imposición intencionada de angustia emocional”, según el documento presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Nueva York.

Los hechos habrían ocurrido en 1993, cuando ambos trabajaban en la alcaldía de Nueva York.

Estas alegaciones “no son en absoluto ciertas”, reaccionó Adams, un expolicía de origen afroestadounidense, en plena celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. “Nunca haría nada para herir a nadie”, declaró.

