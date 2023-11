Mamá de las gemelas de Putin desaparece misteriosamente

La excampeona olímpica de gimnasia en Atenas 2004 es señalada como la fuente que ha estado proporcionando información sobre el Kremlin.

Alina Kabaeva, madre de las hijas gemelas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue reportada como desaparecida tras filtrarse la supuesta muerte del ex agente de la KGB. La excampeona olímpica de gimnasia en Atenas 2004 es señalada como la fuente que ha estado proporcionando información sobre el Kremlin.

En el último mes, la amante de Putin no ha sido vista. Con las complicaciones de salud del mandatario, la gimnasta se trasladó a la mansión de descanso del presidente, ubicada en una zona boscosa cerca de Moscú. Supuestamente, este sería el lugar donde habría ocurrido el fallecimiento del político debido a un paro cardíaco.

¿Mamá de las gemelas de Putin filtró información sobre el Kremlin?

La última vez que la ex campeona olímpica en Atenas 2004 fue vista fue durante un evento de gimnasia en la ciudad rusa de Sochi, donde ofreció una entrevista. Sin embargo, desde entonces no se ha vuelto a ver. No obstante, desde el canal General SVR en Telegram, continúan exponiendo información sobre el Kremlin y, desde esa fuente, dieron a conocer la desaparición de Kabaeva.

Según la fuente, Alina Kabaeva está siendo “castigada” por ser la principal persona que ha estado filtrando información sobre el presidente ruso y su presunta muerte, la cual se maneja como un secreto de estado. Se sugiere que un doble estaría tomando su lugar durante los eventos públicos, donde se expone al presunto impostor del mandatario ruso.

À paraître le 13 septembre : "Alina, l'amour secret de Poutine" de Céline Nony. La femme la plus mystérieuse de Russie. Elle s’appelle Alina Kabaeva, elle a 40 ans. Star mondiale de la GRS, elle a presque disparu de la sphère publique pour vivre dans les coulisses du Kremlin. pic.twitter.com/KOpPQuMumx — Éditions Arthaud (@EditionsArthaud) September 7, 2023

Sobre el presunto doble de Vladimir Putin, sigue acudiendo a los eventos públicos el cual es vigilado de cerca por el jefe de seguridad del estado ruso, Nikolái Pátrushev, lo que alimenta más las teorías de la conspiración sobre la presunta muerte del jefe de estado del Kremlin.

El profesor británico Anthony Glees, experto en terrorismo, señaló que Kabaeva podría ser en realidad la fuente del Kremlin y ahora que ha “desaparecido” es un castigo por filtrar las afirmaciones, que semanas atrás fueron declaradas “secretos de estado”, dijo citado por el Daily Star.

“Si Alina se lo dijera a alguien, en mi opinión, sería una fuente ‘creíble’ incluso si resultase estar equivocada. Si realmente ha desaparecido, eso sugeriría un castigo por las filtraciones: alguien como Putin siempre ha prosperado con el misterio y los rumores”, acotó el experto en terrorismo.

