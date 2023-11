Ex juez Carlos Ruano se reúne con Todd Robinson

Carlos Ruano quien denunció a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling, se encuentra en el exilio.

El ex juez guatemalteco y actualmente en el exilio, Carlos Ruano se reunió con el ex embajador de los Estados Unidos para Guatemala y actual Subsecretario Antinarcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Todd Robinson.

El ex juez manifestó que en la cita se abordaron “Temas importantes”, sobre retos y desafíos para la construcción de un sistema de justicia integro para que se fortalezca el Estado de Derecho por medio de la aplicación de la ley.

La publicación estaba acompañada de una fotografía del ex funcionario del sistema de justicia guatemalteco y el diplomático estadounidense.

Por su parte Robinson hizo mención a la publicación e indicó que estaba “con uno de los buenos” y agregó que era un privilegio compartir ideas sobre justicia y estado de derecho

Uno de los buenos. Un privilegio compartir ideas sobre la justicia y estado de derecho con el juez @carlos_ruano_ @StateDept.

One of the good ones. It’s a privilege to exchange ideas about justice and the rule of law with judge @carlos_ruano_.🇺🇸🤝🏿🇬🇹 https://t.co/fhJsrjpZ23

— Todd Robinson (@Digby06) November 21, 2023