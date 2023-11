Trump visita la frontera en Texas, que alista ley para detener migrantes

Mientras se decide su futuro en tribunales, Trump continúa con actividades de campaña orientadas a las elecciones primarias de marzo y a las presidenciales de noviembre 2024.

El expresidente estadounidense y aspirante a la reelección Donald Trump visita este domingo la frontera de Texas con México junto con el gobernador Greg Abbott, quien se alista a firmar una severa ley para detener migrantes irregulares.

Mientras se decide su futuro en tribunales, Trump continúa con actividades de campaña orientadas a las elecciones primarias de marzo y a las presidenciales de noviembre 2024. El conservador estado sureño de Texas es un importante bastión para el republicano.

Trump estuvo hace dos semanas en Houston, donde dijo que “siempre cuidará” de Texas. Allí defendió las industrias de gas y petróleo, motores de la economía texana y del país.

En tanto, una fiscal de Georgia pidió este viernes a un juez que fije agosto de 2024 como fecha del comienzo del juicio contra Trump por presuntamente haber conspirado para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.

Según medios, la visita de Trump contempla un recorrido por la frontera común con México, donde repartirá alimentos a las fuerzas de seguridad de Texas que custodian los límites.

Durante la semana, el Congreso de Texas dio luz verde a una norma que convertirá en delito estatal el ingreso irregular de migrantes a su territorio y entregará a las autoridades locales la potestad de detenerlos e incluso expulsarlos hacia territorio mexicano.

Abbott ya adelantó que la promulgará para que entre en vigencia. “Estas leyes dan a Texas nuevas herramientas para combatir los cruces fronterizos ilegales. Texas continúa manteniendo la línea en medio de la crisis fronteriza del presidente Joe Biden”, dijo el gobernador esta semana.

Trump y Abbott abogan por seguir levantando un muro a lo largo de la frontera.

Responsabilizan a Biden de la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos y lo acusan de ser flexible con el ingreso irregular de personas provenientes principalmente de América Latina, que aseguran huir de la pobreza y violencia en sus países.

Para Biden, el tema de la migración es crucial para sus propósitos de reelección y ha pedido millonarios fondos al Congreso para contratar agentes, abogados y expertos en asilo.

El viernes, en el marco de la reunión del líderes del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), se reunió con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y abordaron el asunto.

Biden agradeció a López Obrador por su “cooperación” para enfrentar los “históricos niveles de migración”. Un portavoz estadounidense dijo que Washington está “agradecido” por la actuación de México “para movilizar una operación de contención efectiva” para controlar el flujo migratorio.

El mandatario mexicano calificó a Biden de un “buen hombre”, y dijo que era “el primer presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha construido muros”.

Por su parte, la cancillería mexicana expresó su “rechazo ante estas medidas antiinmigrantes” recientemente aprobadas en Texas, que pretendan detener el flujo de personas “mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales”.

La norma también ha sido cuestionada por asociaciones civiles y organismos humanitarios. La consideran inconstitucional, ya que las leyes migratorias son fijadas a nivel federal.

Temen que un policía pueda interpretar erróneamente el estatus migratorio de una persona, dada la complejidad de las leyes.

