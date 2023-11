Muere la exprimera dama de EE. UU. Rosalyn Carter a los 96 años

Reconocida junto a su esposo por una imagen pública modesta y su defensa de los derechos humanos y la democracia, Carter recibía cuidados paliativos en su casa desde el viernes junto al expresidente, después de que en mayo se le diagnosticara demencia.

La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), murió a los 96 años en su casa de Georgia, anunció la organización sin fines de lucro de la pareja.

“La ex primera dama Rosalynn Carter, una apasionada defensora de la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres, falleció el domingo 19 de noviembre a las 14H10 en su casa en Plains, Georgia. (…) Murió pacíficamente, con su familia a su lado”, dijo el Centro Carter en un comunicado.

Reconocida junto a su esposo por una imagen pública modesta y su defensa de los derechos humanos y la democracia, Carter recibía cuidados paliativos en su casa desde el viernes junto al expresidente, después de que en mayo se le diagnosticara demencia.

“Rosalynn fue mi compañera a partes iguales en todo lo que he logrado”, dijo Jimmy Carter en el comunicado.

Exprimera dama

“Ella me dio sabia guía y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me quería y me apoyaba”, completó el exmandatario demócrata.

A lo largo de la dilatada carrera política de Jimmy Carter, su esposa estuvo en el centro de sus campañas. Una vez en la Casa Blanca, destacó como una primera dama decidida a implicarse en la política.

“Asistió a las reuniones del gabinete y a las sesiones informativas más importantes, representó con frecuencia al jefe del Ejecutivo en actos ceremoniales y actuó como emisaria personal del presidente en los países latinoamericanos”, explica la página web de la presidencia estadounidense.

Rosalynn Carter, la primera de cuatro hermanos, nació en la pequeña localidad de Plains el 18 de agosto de 1927. A los 13 años murió su padre y trabajó junto a su madre, que se hizo modista para sostener a la familia.

Conoció a Jimmy Carter en 1945 mientras estudiaba en la universidad y él estaba de permiso en la Academia Naval de Annapolis. Se casaron en 1946 y ostentan el récord de ser la pareja presidencial estadounidense que más tiempo llevaba casada.

