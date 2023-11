Capturan a Marcela Blanco, excandidata a diputada de Semilla

A través de un video grabado momentos antes de su captura, Marcela Blanco pidió apoyo.

Las Fuerzas de Seguridad coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, detuvieron la mañana de este jueves 16 de noviembre a la excandidata a diputado del partido político Movimiento Semilla, Marcela Blanco.

“En este momento el Ministerio Público desde las 6 de la mañana vino a mi hogar a intimidarme directamente, en este momento tienen una orden de aprehensión hacia mi, estoy bien pero mi familia no y eso es lo que a mi me duele. Pueblo de Guatemala esto va contra la ciudadanía yo soy ciudadana, soy pueblo y me están haciendo esto a mi por hablar contra la corrupción les pido su apoyo completo”, manifestó Blanco en un video grabado momentos antes de su captura.