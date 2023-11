Aldo Dávila denuncia que intentaron allanar su vivienda

El diputado Aldo Dávila, señaló que aún cuenta con inmunidad, por lo que no pueden allanar su vivienda.

El diputado Aldo Dávila, confirmó la mañana de este jueves 16 de noviembre, que las autoridades intentaron realizar un allanamiento en el condominio en el que reside.

Según Dávila un agente policial le indicó que el allanamiento era en su vivienda pero en la orden tenía errores en la dirección, no coincidía el número de apartamento ni el número de correlativo del contador de luz, manifestó.

Dávila indicó no cuenta con antejuicio en los casos del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel; el exministro de Desarrollo Social, Raúl Romero; Alejandro Giammattei; y Enma Porras; por el delito injuria y difamación.

Agregó que hay una denuncia bajo reserva en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que dirige Rafael Curruchiche Cucul, pero se le ha negado el acceso al caso por estar bajo reserva y otro por delitos contra el patrimonio que también está bajo reserva

“El Hecho de que este bajo reserva, no quiere decir que pueden venir a allanar mi domicilio, aún cuento con inmunidad para un caso que no conozco, que no me han dejado tener acceso y defenderme”, manifestó el diputado.