Guatemaltecos son condenados en Estados Unidos por tráfico de migrantes

Entre 10 y 30 años de cárcel por tráfico de migrantes y por la muerte de una joven indígena durante uno de los viajes, fue la condena en contra de cuatro guatemaltecos, dio a conocer el Departamento de Justicia de EE. UU.

Cuatro guatemaltecos han sido condenados a entre 10 y 30 años de cárcel por tráfico de migrantes y por la muerte de una joven indígena durante uno de los viajes, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

López Mateo Mateo, también conocido como Bud Light, de 43 años, fue condenado a 30 años de prisión y Felipe Diego Alonzo, alias Siete, de 40 años, a 19 años y siete meses de cárcel.

Nesly Norberto Martínez Gómez, alias Canche, de 38 años, y Juan Gutiérrez Castro, alias Andrés, de 46 años, fueron sentenciados por su parte a 10 años y un mes tras las rejas.

Four Defendants Extradited from Guatemala Sentenced for Roles in Deadly International Human Smuggling Conspiracyhttps://t.co/nnfrRwXLRf

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 1, 2023