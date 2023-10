Fin del proceso electoral acaba con incertidumbre, indica Arévalo

El presidente electo, Bernardo Arévalo se pronunció luego que el TSE hizo oficial el fin del proceso electoral.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, se pronunció este martes 31 de octubre, luego que Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido el proceso electoral y aseguró que la resolución acaba con cualquier duda e incertidumbre sobre quienes deben asumir el poder el 14 y 15 de enero de 2024.

Arévalo indicó que cualquier intento de cambiar los resultados, constituye una alteración del orden de constitucional, manifestó Arévalo.

“A partir de hoy, ya no hay incertidumbre. El proceso electoral en Guatemala ha culminado y sus resultados oficiales son definitivos e inalterables”, manifestó en conferencia de prensa.

El presidente electo agregó que existen intereses espurios en el Ministerio Público (MP) que dirigen todo tipo de acciones e inventando casos y todo tipo de acusaciones. “Tenemos la tranquilidad que esos intentos no alterarán el resultado en las urnas”, expresó.

Sobre la resolución del Juez Penal, Fredy Orellana que también se refiere a la no adjudicación de cargos, el mandatario electo, indicó que es una extralimitación, una violación y abuso de autoridad, ya que no le corresponde a un juzgado decidir adjudicar o no cargos, y esta es una función que le corresponde al TSE.

Arévalo agregó que tiene una serie de acciones legales, en las que han denunciado la extralimitación y abuso de poder de esa resolución judicial.

