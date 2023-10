¿Cuánto afecta la judicialización del proceso electoral en la estabilidad política del país?

A esto respondieron los excandidatos presidenciales Roberto Arzú, Rafael Espada y Julio Rivera Clavería en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, mientras que Amilcar Pop emitió su opinión por la vía telefónica.

Tres excandidatos a la presidencia de la República emitieron sus opiniones con respecto a la tema de cuánto afecta la judicialización del proceso electoral en la estabilidad política y democrática del país, en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Los invitados en cabina fueron Roberto Arzú, Rafael Espada y Julio Rivera Clavería, mientras que a través de la vía telefónica participó Amilcar Pop.

“A PRIMERA HORA”

Excandidatos opinan

Días atrás, el excandidato presidencial por el partido Podemos, Roberto Arzú, denunció un “golpe de Estado”, y a este respecto se le consultó sobre la coyuntura actual con el proceso electoral.

Arzú hizo hincapié en que este 31 de octubre culmina oficialmente el proceso electoral. “Mañana se vence el proceso electoral y han amenazado claramente que solo eso están esperando. La CC ha sacado las resoluciones de que no se puede cancelar un partido político hasta o durante el proceso electoral”, dijo.

Además, el excandidato agregó que se trata de un golpe de Estado porque “lo que quieren es romper el orden constitucional al no dejar que se respete la democracia y la libertad del voto de los guatemaltecos.”

“Yo no puedo insultar la honorabilidad de 100 y pico mil que custodiaron el voto, de los mismos fiscales, que firmaron las actas”, aseveró.

Asimismo, se refirió a los candidatos presidenciales que no pudieron competir en las elecciones, como el caso de él mismo.

Peligros del fin del proceso electoral

Por su parte, el excandidato del Partido Republicano, Rafael Espada, al ser consultado sobre qué peligros ve a partir de la finalización del proceso electoral, contestó:

“Todos los candidatos hablamos lo mismo, prometimos lo mismo, pero hay que analizar la democracia guatemalteca. Porque también la democracia es interpretada en diferente forma. Entender que el sistema es complejo. A veces mezclar democracia, cosas políticas y cosas judiciales, hay que mezclarlas porque estamos en una sociedad. Tenemos que entender que en Guatemala el sistema funciona pero no es perfecto. Cuando entramos al asunto electoral, entramos a un pacto, nosotros somos miembros de ese pacto. Si ganamos, ganamos; y si perdemos, perdemos.”

Asimismo, recordó que ya estuvo en el gobierno y cuando esto ocurre, hay un compromiso social y hay un castigo social. “Solo por el hecho de ser vicepresidente, me inventaron un montón de cosas. Yo creo que a veces exageramos, porque como hay silencio absoluto, todo el mundo inventa cosas. Hay un silencio total de las autoridades, desde el presidente, las cortes, nadie expresa nada sino a medias”, añadió.

“Debe tomar posesión”

Mientras que el aspirante a la presidencia por el partido Mi Familia, Julio Rivera Clavería, se refirió al presidente electo, Bernardo Arévalo, indicando que “él debe y tiene que tomar posesión” el próximo 14 de enero.

“Lo que no se puede permitir es que grupúsculos que están involucrados con crimen organizado, relacionados con temas de corrupción y que persiguen mantener al país sumido en ese lastre, que al final afecta el desarrollo, creo este país no lo merece. Y esa gente debe de ir a la cárcel. Me parece injusto que los guatemaltecos sigamos pagando las consecuencias de las tonteras de funcionarios que solamente se llegan a enriquecer”, añadió.

Además, recordó palabras suyas mientras fue entrevistado con anterioridad en Emisoras Unidas, indicando que siempre dijo que “lo peor que le podía pasar a la política era la judicialización de esta. El problema es que las salidas no se encuentran a la mano. Hay que separar el tema político del tema jurídico.”

¿Nos estamos jugando los próximos 20 años del país?

Ante esta cuestionante planteada por el periodista Luis Felipe Valenzuela, los invitados respondieron:

Amilcar Pop: “Nos estamos jugando quizás más. Nos estamos jugando los siguientes 50 años. Sobre el escenario tenemos los intereses políticos de las grandes mundiales. Tenemos nuevos actores en un marco importante.”

Rivera Clavería: “Nos estamos jugando la democracia. O nos vamos a un sistema dictatorial y conflictivo, o seguimos viviendo en democracia. Tenemos que pensar que si no mantenemos la democracia como forma de vida y sistema políticos, el crimen organizado transnacional, con estas mafias, van a acaparar el poder a partir de ya.”

Rafael Espada: “Democracia no es hacer lo que se me da la gana. Tenemos que ser inteligentes en la conducción de las leyes del país. Guatemala necesita liderazgo político. El presidente que viene tiene que ser un líder y rodearse de buenos líderes.”

Roberto Arzú: “Sin duda alguna. Eso es una realidad. Eso es algo que tenemos que defender. Tenemos que entender las consecuencias para nuestros hijos y nietos, que van a ser carísimas.

Bernardo Arévalo tiene la gran oportunidad de ser probablemente el mejor presidente de la historia. Y a pesar de que mucha gente dice que no va a poder con el Congreso y con las cortes, no es cierto. Y este mensaje es para él: Primero tenemos que hacer que llegue. Pero segundo, que entienda que no está solo, habemos muchísimos guatemaltecos que estamos listos para apoyarlo contra este sistema corrupto, con nuestra vida.”

