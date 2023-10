Reportan muertos y heridos en ceremonia de Testigos de Jehová

Más de 2 mil personas participaban en la ceremonia de Testigos de Jehová.

Una persona murió y 36 resultaron heridas el domingo en el estallido de un artefacto explosivo casero durante una ceremonia de la organización religiosa cristiana Testigos de Jehová en el sur de la India, anunció la policía.

El Director General de la Policía del Estado de Kerala, Darvesh Saheb, precisó que en el momento de la explosión había más de 2 mil personas en el lugar.

Un hombre se entregó posteriormente a la policía, tras difundir un mensaje de vídeo en redes sociales, también emitido en canales de televisión, en el que afirmaba ser un antiguo miembro de la organización que ahora no estaba de acuerdo con sus creencias.

Según The Times of India, la policía está “examinando sus afirmaciones y las razones aducidas para llevar a cabo el acto”.

La explosión se produjo este domingo en el Centro Internacional de convenciones Zamra, en Kalamassery, donde se desarrollaba durante tres días un encuentro de Testigos de Jehová.

#BREAKING : Two Explosions took place in a suspected Terror Attack at a convention Centre in Ernakulum.

1 dead & approx 25 injured. NIA Teams rush to probe the incident. More Details Awaited. Inside Visuals of Blast Site ⬇️

Prayers&thoughts 🙏 pic.twitter.com/Miu8tIyY0l

— Siddhant Mishra (@siddhantvm) October 29, 2023