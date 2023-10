Biden acusa a Hamás y a Rusia de querer “aniquilar” democracias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló de la importancia de apoyar a Ucrania e Israel, por los conflictos bélicos que enfrentan, debido a que son democracias en peligro.

El grupo islamista palestino Hamás y el presidente ruso Vladimir Putin quieren “aniquilar” democracias, afirmó Joe Biden este jueves en un discurso en el que anunció que pedirá al Congreso de Estados Unidos que financie “urgentemente” la ayuda a Israel y Ucrania.

Estados Unidos estará más seguro “durante generaciones” si ayuda a estos dos países en guerra, insistió el presidente estadounidense en un inusual mensaje a la nación desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.

Let me share with you why this is vital for America’s national security: https://t.co/MoClTKCBCw

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023