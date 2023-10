Autoridades del Mingob y de la PNC realizan una inspección en sede central del MP

El Procurador de los Derechos Humanos realizó un acompañamiento a esta inspección-

Poco más de dos horas duró una mesa de diálogo entre las autoridades del gobierno y las autoridades indígenas y ancestrales, ante la presencia del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), para abordar el tema de la orden de desalojo de la sede central del Ministerio Público (MP), que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Nosotros en forma de mediar y colaborar queremos buscar un consenso para que podamos prever cualquier situación, porque creo que hoy por hoy no se ha dado alguna acción que se salga de control dentro de las manifestaciones y así esperamos que siga”, aseguró el PDH, Alejandro Córdova.

Por su parte, Luis Pacheco, presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, aseguró que llevan más de 15 días manifestando pacíficamente y que aún no han tenido respuesta a sus peticiones.

Además, agregó que se vieron sosprendidos por la “orden de desalojo” emitida desde la CC

“Nuestro sentir es la represión que está sintiendo la población. No es una guerra. No es una lucha de poder. Hemos tocado a diferentes sectores para que nos apoyen. Porque aquí no estamos diciendo que el pueblo tiene más poder”, aseguró.