PNC acude a dialogar con autoridades indígenas tras resolución de la CC

La Corte de Constitucionalidad ordenó que en un plazo que no exceda las seis horas desalojen las manifestaciones ubicadas en las sedes del Ministerio Público

Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó este miércoles 18 de octubre, al ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil (PNC) “ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público”, agentes de la PNC se acercaron a las autoridades indígenas en la sede del Ministerio Público (MP) para dialogar.

La Corte de Constitucionalidad dio un plazo que no exceda de seis horas, para liberar los accesos a las sedes del Ministerio Público, luego de conocer la gestión del MP en la que denuncia el bloqueo prolongado a su sede en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.

Acceso sin restricciones

Las autoridades indígenas al informar que el MP suspendió la reunión prevista para este miércoles, también aclararon que no han limitado el ingreso o egreso del personal del Ministerio Público, quienes ingresan diariamente, “No sabemos cual es la intención de que desalojemos, ellos ingresan… Están ingresando, hacen cambios, hacen relevemos, hay seguridad, nosotros no tenemos retenidos a nadie y no hemos prohibido que nadie ingresen”, explicó Luis Pacheco presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán.

Tres semanas de protestas

Por 17 días consecutivos, Guatemala enfrenta manifestaciones y bloqueos de rutas para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Cinthia Orellana y el juez Fredy Orellana, por ordenar allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral y pedir la suspensión del partido político Movimiento Semilla, de Bernardo Arévalo.

Los tres funcionarios, considerados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”, han emprendido acciones judiciales y allanamientos al tribunal electoral en seguimiento a supuestas irregularidades en las pasadas elecciones.

Sin embargo, el opositor Arévalo, de 65 años, considera que Porras lleva en marcha un “golpe de Estado” para evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero.

