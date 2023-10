Kimberly Flores aparece en vestido transparente que deja expuesta su microtanga

La modelo y cantante guatemalteca decidió presumir el modelito que dejó muy poco a la imaginación.

Hace unos días atrás, Kimberly Flores decidió presumir algunas prendas que había recibido de varias marcas. Por medio de sus historias de Instagram, la modelo y cantante presumió algunos modelitos.

Sin embargo, hubo un vestido que acaparó por completo la atención de sus miles de fanáticos. La prenda en cuestión era de encaje y dejaba al descubierto la microtanga negra de la esposa de Edwin Luna.

Mientras algunos destacaron que se veía hermosa, otros aprovecharon para invitarla a ser un poco “más recatada”. Esta no es la primera vez que Kimberly se muestra de esta manera, ya que a la artista le encanta presumir sus curvas.

Fue hace unos días atrás, cuando la también empresaria compartió una imagen en la que aparecía enfundada en un vestido “sin ropa interior”.

La nueva canción de Kimberly Flores

Cabe destacar que dicha imagen llegó con el fin de promocionar su nueva canción “La persona correcta”, la cual interpreta junto a Edwin Luna. Varios fueron los internautas que reaccionaron ante la publicación que hizo la guatemalteca.

Cabe destacar que el sencillo no fue muy bien recibido por los internautas, quienes la criticaron por su voz. “Mejor dedícate a ser la esposa, no a ser cantante”, “¿Quién dijo que canta?”, “La verdad no me gustó”, dicen algunos de los textos que dejaron los usuarios en la sección de comentarios.

Actualmente, la modelo cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Recientemente, Flores viajó junto con su familia a Disney, en donde disfrutaron de unas merecidas vacaciones.

Tanto Edwin como Flores compartieron imágenes de lo bien que se la pasaron en los diferentes parques. “Doy gracias a Dios por permitirme vivir cada momento al máximo, por convertir otro sueño en realidad”, afirmó por medio de la leyenda que acompaña una de sus publicaciones que hizo en Instagram.

