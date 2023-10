Municipalidad accionará legalmente por destrozos en el Portal de la Sexta

La Municipalidad de Guatemala informó que realiza un peritaje de los daños causados por un grupo de infiltrados.

La Municipalidad de Guatemala informó este martes 10 de octubre, que tomará las acciones jurídicas necesarias ante los actos de vandalismo que se registraron en el Portal de la Sexta, la noche del pasado lunes 9 de octubre.

La Municipalidad informó que el Portal fue destruido e incendiado sin razón por un grupo reducido de “personas infiltradas” con rostros cubiertos y quienes impidieron que los cuerpos de bomberos controlaran el incendio provocado.

La Municipalidad informó que tomarán las acciones jurídicas necesarias ante los actos vandálicos para que las personas responsables respondan ante la ley por estos hechos.

#AHORA Municipalidad de Guatemala emite un comunicado por los daños al Portal de la Sexta | Vía Dayana Rashon pic.twitter.com/8sU5huIS95 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 10, 2023

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñonez, delegó a la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos para plantear la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público la cual quedó identificada bajo el número MPE01-2023-77480 por daños al patrimonio.

Agregó que se procederá a realizar un peritaje de los daños causados a esta obra arquitectónica contemporánea del Centro Histórico.

La Municipalidad agregó que más de 100 mil peatones transitan diariamente por el corredor que conecta los emblemáticos Paseo de la Sexta y Paseo de Jocotenango.

Quiñónez indicó que manifestar pacíficamente es un derecho que se valora a quienes lo hacen en el marco de la ley, pero “Destruir el patrimonio; destruir el patrimonio; destruir vidrios; incendiar obras de arte; bloquear a la fuerza la circulación de las personas, impedir la circulación del transporte público; tomar por la fuerza una planta de agua para dejar a la población sin servicio y amenazar a los trabajadores que están para servir, no se vale, esto no es aceptable, no es el camino que debemos seguir, perdemos todos especialmente los que deseamos democracia, paz y orden”, manifestó a través de un video difundido en redes sociales.

