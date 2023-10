Alcalde Ricardo Quiñónez se pronuncia por destrozos

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación un grupo de “infiltrados” se integró a la protesta que se llevaba a cabo sin ningún incidente frente al Palacio Nacional.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez se pronunció por los destrozos cometidos la noche del pasado 9 de octubre en el Centro Histórico, lo calificó de inaceptable.

“Los eventos que vivimos en estas últimas horas fue destrucción, son acciones inaceptables que se convirtieron en acciones violentas e indignantes”, manifestó el alcalde capitalino.

Quiñónez indicó que manifestar pacíficamente es un derecho que se valora a quienes lo hacen en el marco de la ley, pero “Destruir el patrimonio; destruir el patrimonio; destruir vidrios; incendiar obras de arte; bloquear a la fuerza la circulación de las personas, impedir la circulación del transporte público; tomar por la fuerza una planta de agua para dejar a la población sin servicio y amenazar a los trabajadores que están para servir, no se vale, esto no es aceptable, no es el camino que debemos seguir, perdemos todos especialmente los que deseamos democracia, paz y orden”, manifestó a través de un video difundido en redes sociales.

Lo que vimos en estas últimas horas fue destrucción y son acciones inaceptables. Es tiempo de mantenernos unidos, debemos encontrar el diálogo. Estamos a tiempo de ponernos de acuerdo, actuemos con respeto, decisión y voluntad. Es tiempo de unirnos alrededor de la causa común… pic.twitter.com/tI0mjVqgPy — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) October 10, 2023

El funcionario municipal llamó al diálogo y alcanzar acuerdos para cerrar filas en contra de las personas o de aquellos que desean el caos el miedo y la división.

“Actuemos con respeto, con decisión y voluntad, es momento de dejar a un lado lo que nos divide lo que nos enfrenta, y unirnos alredor de una causa que es una Guatemala prospera y en paz”, manifestó.

Infiltrados provocan destrozos

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación un grupo de “infiltrados” se integró en un momento en la protesta que se llevaba a cabo sin ningún incidente frente al Palacio Nacional de la Cultura.

No obstante, cuando este grupo llegó al lugar, lanzaron piedras en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguardaban y estos tuvieron que disuadir a los provocadores con gas lacrimógeno.

Al lugar se hicieron presentes elementos de los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas que fueron causadas en el Portal de la Sexta, el cual también fue saqueado.

Los vándalos que destruyeron este monumento se llevaron varios artículos, incluyendo obras de arte.

