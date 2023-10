Giammattei: “Ya no se tolerarán los actos fuera de lo establecido en la ley”

El presidente aseguró que "fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a ONG nacionales donde han salido los recursos para pago de alimentación y logística de los bloqueos".

Por medio de una cadena nacional, el presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, emitió un mensaje a la población por los canales oficiales de gobierno.

Esto en medio de la crisis en la que se encuentra el país y cuando se cumplen ocho días de manifestaciones y bloqueos en prácticamente todo el territorio nacional, para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, así como de otros funcionarios públicos.

Giammattei mencionó que se encuentra preocupado por las acciones que se han tomado tras una semana de bloqueos y manifestaciones.

El mandatario confirmó que “ya no se tolerarán los actos fuera de lo establecido en la ley” lo cual se encuadra en la petición de la fiscal general, Consuelo Porras, y que el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, refrendó mediante un video.

“Los bloqueos no son pacíficos. Los bloqueos coartan no solo la libre movilización, sino que también están impidiendo otros derechos como el acceso a la salud, al trabajo pero especialmente a la vida”, mencionó.

Además, dijo que sería enfático en que “ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley”, ya que “los bloqueos están derivando en actos vandálicos”.

Por otro lado, Giammattei aseguró que se había tardado en emitir un pronunciamiento porque estaban “reuniendo las evidencias” que comprueban que “fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a ONG nacionales de donde han salido los recursos para el pago de alimentación, servicios sanitarios portátiles y en fin, la logística de los bloqueos”.

También dijo que de “estos mismos países”, sin mencionar cuáles, se han recibido ataques cibernéticos en las páginas oficiales del gobierno.

En este caso también se refirió a la toma de las instalaciones de la planta Lo de Coy que denunció Empagua, atribuyendo a los manifestantes dichas acciones.

En todo su discurso, el presidente Giammattei no se refirió en ningún momento a la única petición que los manifestantes han realizado desde el inicio, es decir, la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras.

“He pedido a los que están incitando a los bloqueos a que reflexionen, que no es así como van a poder gobernar, que no es dividiendo como Guatemala va a salir adelante. Hoy es momento de que los buenos guatemaltecos alcemos la voz, que le digamos basta a los pocos que están armando el caos, porque no son muchos. Tenemos fe en Dios que van a reflexionar y buscar salidas a la coyuntura. Golpes de Estado quedaron en el pasado. Los que fueron electos van a tomar posesión el 14 de enero”, finalizó.