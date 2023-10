VIDEO. Pobladores ordenan cerrar gasolineras y supermercados en Cantel

Los dirigentes advirtieron que los pobladores cerrarían las gasolineras, si estos establecimientos prestan su servicio este día.

Guatemala cumple su cuarto día de bloqueos, este jueves 5 de octubre, y en algunas comunidades han optado por otras acciones ante la falta de respuesta a sus demandas, como en el caso de los dirigentes comunitarios de Cantel, Quetzaltenango, quienes ordenaron el cierre de las gasolineras, supermercados y otros establecimientos comerciales, para aumentar la presión a sus demandas.

A través de un video se observa el momento en que un grupo de pobladores acude a una gasolinera y le pide a los empleados que a partir de este jueves suspendan operaciones, de lo contratarlo llegarán a cerrar los establecimientos, “Si o si tiene que estar cerrada, no queremos que talvez si o talvez no, queremos que mañana este cerrado, si en caso no está cerrado, convocaríamos en asamblea, para que la misma gente venga a cerrar”, indicó una de las lideres al colaborador de la gasolinera.

La mujer aclaró que hicieron la advertencia a todas las gasolineras del sector y al supermercado de esa localidad, incluso los alcaldes de cada comunidad tendrán la decisión de cerrar tiendas de barrio y molinos de nixtamal.

“Necesitamos su apoyo en este momento, para que nuestra voz sea escuchada”, agregó la líder de un grupo de personas que llegó la noche del pasado miércoles a dicha gasolinera.

#AHORA Líderes comunitarios pidieron a trabajadores de una gasolinera en Cantel, Quetzaltenango, que no abrieran este jueves | Video: Oyente de Emisoras Unidas pic.twitter.com/2Ctaqfu1GC — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 5, 2023

No hay desabastecimiento

El pasado miércoles, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que no existe desabastecimiento de combustibles en las distintas gasolineras del país, luego de haber realizado un monitoreo.

Luis Ayala Vargas, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, hizo un llamado a la población a no dejarse sorprender por información incorrecta con dicho tema.

“Se informa a la población guatemalteca que se ha estado monitoreando las estaciones de servicio y no se ha encontrado desabastecimiento de combustibles”, indicó el ministro a través de un video.

