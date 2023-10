Premio Nobel de Química reconoce a científicos por investigaciones sobre nanopartículas

Los nombres de los tres científicos galardonados se filtraron a la prensa sueca desde tempranas horas del miércoles; fueron premiados por "el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos".

El francés Moungi Bawendi, el estadounidense Louis Brus y el ruso Alexei Ekimov son los ganadores del Premio Nobel de Química, en reconocimiento a sus investigaciones sobre las nanopartículas.

El jurado explicó que los tres científicos fueron premiados por “el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos, unas nanopartículas tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades“, según el jurado. “Las partículas, llamadas puntos cuánticos, son de gran importancia en la nanotecnología“, añadió en un comunicado.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023