TSE no descarta ampliar plazo de proceso electoral y confirma toma de posesión

La incertidumbre que mantiene el Ministerio Público (MP) en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se evidencia con el abandono de documentación en los pasillos.

Las autoridades del TSE ampliaron detalles de la sustracción de documentación por el ente investigador el fin de semana. Además, respondieron sobre posibles cambios en la finalización del proceso electoral.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, explicó que analizan la posibilidad de ampliar la fecha del cierre del evento electoral, el cual es el 31 de octubre.

La posible ampliación puede ser debido a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) adelantó que las investigaciones continuarán al finalizar el proceso electoral.

Asimismo, la funcionaria confirmó que las autoridades electas asumirán a los cargos para los que se postularon la fecha prevista, ya que se entregaron las credenciales. Eso, debido a la amenaza por acciones judiciales de perjudicar los resultados presidenciales.

“Es improbable que no lleguemos a eso, por el secuestro de la documentación. Cuando los resultados certificados ya fueron debidamente publicados con el respaldo correspondiente. La circunstancia de que se llevaron el respaldo no significa que no tuviésemos a la vista y no tengamos resguardo de un soporte de esa documentación”, agregó Palencia.

Denuncian intimidación ante el TSE

Las órdenes de la fiscal general para los allanamientos a diferentes instalaciones del TSE ha preocupado a diferentes sectores.

El secretario general del TSE, Mario Velásquez, indicó cómo fue la diligencia por los fiscales: El conteo y registro de los documentos 4 y 8 de la primera vuelta, los cuales los incautó el personal del MP. Mientras que de la segunda vuelta solo solicitaron el documento 4. El cual los devolvieron antes del retiro.

Mynor Franco, magistrado del TSE, mencionó que la presencia de personas con lentes oscuros. Armas y vehículos con las placas encubiertas le recordó a los años de la guerra. Cuando funcionaba la policía judicial y secuestraban personas, y cuestionó si son autoridades o qué.

A la vez, respondió que no puede predecir buenas cosas cuando una banda con apariencia de legalidad allana al TSE enmarcado en la ley.

La magistrada Blanca Alfaro defendió su postura de impedir el secuestro de las actas electorales y recordó que la Ley del Organismo Judicial. Menciona que los documentos originales no pueden salir de las dependencias que los resguardan. Y que los fiscales adelantaron que cometió abuso de autoridad y obstrucción a la justicia.

Mientras que el magistrado Gabriel Aguilera negó que se haya vulnerado la reserva del caso, pues el personal del TSE no cometió violaciones. Sino que solo cumplió con sus funciones de informar y dar acompañamiento a las diligencias que realizaron trabajadores del MP.

