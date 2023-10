Lula da Silva: “Me estoy recuperando para trabajar aún más por Brasil”

Esto dijo el presidente de Brasil tras ser dado de alta del hospital, en donde fue sometido a una operación de cadera.

Tras ser operado de la cadera el viernes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a su residencia oficial en Brasilia el domingo, antes de lo previsto, pero tendrá que esperar unas semanas más antes de reanudar su agitada agenda de viajes.

“Recibí el alta y ya estoy en el Palacio de la Alvorada”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter.

Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona.

— Lula (@LulaOficial) October 1, 2023