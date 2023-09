Jorge Benavides: “La infraestructura es un elemento esencial para que haya desarrollo”

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) realizará el próximo jueves 5 de octubre la décima séptima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, Enade 2023, luego de tres años de no realizarlo. Este año se tendrá como tema central “Infraestructura para el desarrollo humano”. Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, nos explicó detalles de los temas en los que se centrará esta actividad.

¿Cuál tema desarrollará el Enade este año?

El Enade en la edición 2023, después de tres años de no realizarlo, retoma el tema de infraestructura teniendo como título: “Infraestructura para el desarrollo humano”. Con ello, se busca incentivar la relación entre la infraestructura y la calidad de vida de las personas. La infraestructura es un elemento esencial para que haya desarrollo en todas las aristas, no solo la parte económica, sino la educación, la salud, la seguridad, los servicios, el comercio, etc.

El objetivo del Enade no es solo tener una presentación plenaria el 5 de octubre, que es el día del evento, sino que llevamos ya cuatro meses haciendo previos, en donde se han discutido distintos temas relacionados con la infraestructura, por ejemplo: el diagnóstico actual de las carreteras del país, de los puertos, las necesidades de financiamiento y la oportunidad de desarrollar alianzas público-privadas.

Hemos tenido eventos, incluso en el interior del país, en las ciudades portuarias de Escuintla y Puerto Barrios, y todo eso alimenta una propuesta que se espera presentar el día del Enade.

Es por lo menos un listado de proyectos que tenemos consensos con varias entidades del país, públicas, privadas, de la academia, cooperantes internacionales… que puede ser la base para mejorar la infraestructura en Guatemala, y algunas reformas normativas y legislativas que son necesarias hacer.

¿A cuáles proyectos se les debe dar énfasis?

Dentro del portafolio que se ha trabajado bajo la iniciativa “Guatemala no se detiene”, se han identificado proyectos viales, por ejemplo: empezar y culminar de buena forma la alianza público-privada de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, retomar la posibilidad de ampliar la autopista Palín-Escuintla con otros tramos y que se les dé mantenimiento.

Pero hablemos, por ejemplo, de la conectividad de toda el Área Metropolitana a través del Anillo Regional C-50, que cubre ocho tramos desde la conexión del sur, yéndonos hacia la parte de Jalapa, El Progreso, conectando hacia la salida al Atlántico; tenemos el Puente Belice II en la ciudad de Guatemala y la modernización de los puertos en el Pacífico y en el Atlántico, y mencionar algunas cosas muy concretas de la ciudad de Guatemala como pueden ser algunos pasos a desnivel, un sistema de aguas pluviales, retomar el tema del metro riel e incluir la parte de la alianza-público privada para el Aeropuerto Internacional La Aurora.

¿Cómo se pueden mejorar los mecanismos de contratación de la obra pública?

En el Enade se quiere mostrar especial énfasis sobre el reglamento de la Ley de Contrataciones, las reformas que se hicieron para poder contratar diseño y construcción junto, incluso diseño, construcción y operación, son importantes porque ahora ya no solo se contrata a quien construye la obra y después desaparece la empresa, sino que la empresa es partícipe del proceso, de diseño y de estudios de factibilidad de los proyectos, la construcción y el mantenimiento. Hay dos proyectos en Guatemala ya bajo esa modalidad: Uno es la carretera de acceso a Cobán y el otro es el puente Belice II.

Otra cosa importante es la planificación de la inversión. Hemos venido trabajando con el traslado de habilidades, competencias y herramientas al Ministerio de Comunicaciones, como el HDM-4, que es un software que permite ingresar toda la red vial, la condición actual en la que se encuentra la red vial y dado los volúmenes de tránsito saber en qué momento es necesario hacer intervenciones de mantenimiento y ampliaciones o reparaciones para que la red se encuentre funcionando y saber también en qué momento hacer nuevas construcciones para poder darle servicio de calidad a todo el tránsito.

Y también incluir algunas modificaciones que ya se presentaron y están pendientes de aprobación en el Ministerio de Comunicaciones: El Libro Azul, que es el que contiene las normas de construcción y mantenimiento de puentes y carreteras en Guatemala, debe adecuarse a los estándares internacionales más modernos.

¿Existe alguna propuesta para transparentar los procesos de contratación de la obra pública?

Es muy importante saber cómo están las bases de licitación, las empresas que participan en la contratación, a quiénes son adjudicados y luego supervisados… Junto con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se ha lanzado un Observatorio de la Inversión Pública en Guatemala para no solamente dejar la ejecución a través de Guatecompras, sino que se puedan hacer visitas in situ y darle a conocer a la población como van los avances.

¿Qué tipo de resultados esperan después de la celebración del Enade?

El Enade, al ser un encuentro nacional de empresarios a favor del desarrollo, lo que hace es concentrar una audiencia desde la población en un mismo lugar, en un mismo momento, proveniente del sector público, como privado, la academia, la cooperación internacional… este año, tanto las autoridades salientes como las autoridades electas, para que conozcan lo que se ha trabajado desde distintas esferas, específicamente desde el plan “Guatemala no se detiene”, que conozcan las experiencias de otros países.

Una parte importante del Enade es la participación de conferencistas internacionales como los son representantes de McKinsey & Co., ANI de Colombia, personas que han tenido roles importantes en Perú, México y la participación del presidente de Argentina de 2016 a 2019, Mauricio Macri, compartiendo también las experiencias.

Buscamos esa sensibilización del tema, reconocimiento de lo que es prioridad para el próximo gobierno, en realidad para los próximos, el tema de infraestructura y que sepan que hay trabajo que ya se ha realizado, que hay iniciativas como “Guatemala no se detiene”, que involucran a varios actores comprometidos en el tema y que toda la intención es seguir trabajando con las autoridades que asuman su mandato en 2024.

¿Cuáles expectativas tienen con respecto a las autoridades electas?

Hemos tenido la oportunidad de presentarles el Encuentro Nacional de Empresarios. Se le ha hecho la invitación para que participe al presidente electo, Bernardo Arévalo, y esperamos que él pueda manifestar en este evento cuál es su postura sobre la importancia en la infraestructura más allá de lo establecido en su plan de gobierno. ¿Cómo esperan utilizar los recursos disponibles en el presupuesto con la normativa legal, incluso su bancada en el Congreso? ¿Cuáles leyes buscan impulsar a favor de la construcción de más infraestructura?

De momento, con las personas que están liderando la transición, que no necesariamente son quienes ocuparán los cargos ministeriales, también hemos tenido acercamiento, incluso hemos tenido foros públicos donde han participado y su postura respecto a la importancia de la infraestructura es acorde a lo que necesita Guatemala. Creemos que lo han manifestado, están de acuerdo, pero hace falta ver cuáles van a ser los instrumentos de política pública que utilizarán para respaldar las propuestas que han hecho.

