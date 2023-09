Damnificados de Villa Hermosa piden terreno para pasar las noches

Quienes perdieron sus viviendas en Villa Hermosa piden ayuda a la comuna para tener un lugar en donde sus hijos puedan dormir.

Los residentes que se quedaron si casa por los socavamientos en Villa Hermosa siguen sufriendo por la pérdida de sus hogares.

Todas las quejas apuntan a la autoridad municipal. La mayoría de afectados lamentaron la falta de ayuda oficial tras la pérdida de sus residencias.

Las familias del área afectada de Villa Hermosa señalan que la municipalidad local no les ha brindando ayuda; por lo que piden la intervención del Gobierno central. Vía: Dayana Rashon pic.twitter.com/1QV6DYi6r8 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 29, 2023

No obstante, los afectados agradecieron los enceres que personas voluntarias les han llevado para su sostenimiento.

“Mi niña está mal, no puedo cocinar. Me dice: -Mami quiero leche caliente- ¿de dónde?”, lamentó una madre afectada por el hundimiento de su casa.

Ella, como muchos de sus vecinos lo perdieron todo y ahora lamentan que las autoridades ediles locales no les ofrezcan soluciones.

En la reunión con el alcalde loca, los residentes del área pidieron que se les otorgue un área verde para montar champas en donde puedan pasar la noche.

Asimismo, solicitaron apoyo integral, considerando que no podrán vivir siempre de los aportes que les llevan.

Hay urgencia en Villa Hermosa

“Yo necesito que por favor me apoyen, porque me negaron la entrada en la Municipalidad”, relato otra afectada, al indicar que no están recibiendo auxilio.

La ama de casa comentó que, para no dejarla entrar a reunión, le dijeron que “era un terreno municipal donde mi mamá vivía”.

Ella recordó como hace 25 años, otro alcalde les proporcionó un área verde para que pernoctaran, en lo que solucionaban su problema.

Otra residente del área llevó una pancarta en la que se leía: “Necesitamos que nos reubiquen en un lugar digno, en donde podamos vivir”.

“No podemos seguir pagando alquiler los que perdimos nuestras casas”, señalaba el afiche.

Mientras tanto, los pobladores del sector y sus familias pernoctan en las calles, frente a lo que antes era su hogar.

Asimismo, piden a las autoridades que les ayuden a encontrar otro lugar para vivir.

