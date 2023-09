Mujer condenada por ayudar a su hija a practicarse un aborto

La hija de la mujer también fue sentenciada a pasar 90 días en la cárcel por los hechos cometidos.

Jessica Burgess, una madre de 42 años, residente de Nebraska, Estados Unidos (EE. UU.), quien fue sentenciada a dos años de prisión por su participación en un aborto ilegal y la posterior disposición del feto.

Esta sentencia se da después de que se declarara culpable en julio del presente año de dos graves delitos: retirar, ocultar o abandonar un cuerpo humano muerto, y realizar un aborto después de las 20 semanas de embarazo. Además, se le acusó de un delito menor de proporcionar información falsa, según informó Norfolk Daily News.

La hija de la mujer acusada, Celeste Burgess, también fue sentenciada a 90 días de cárcel tras declararse culpable del delito de retirar, ocultar o abandonar un cuerpo humano muerto. Se conoce que la investigación de las dos acusadas comenzó en abril de 2022, cuando la policía de Norfolk sospechó que Celeste Burgess había dado a luz a un feto muerto.

​

Es por esto que, las autoridades, alegaron que Celeste Burgess se sometió a un aborto con medicamentos, lo que violó la prohibición estatal de abortar después de las 20 semanas de embarazo. Según los documentos judiciales, Celeste tenía aproximadamente 28 semanas de embarazo cuando tomó esa decisión.

Los investigadores llegaron a la conclusión de los hechos porque revisaron las conversaciones de Facebook entre madre e hija para establecer que habían discutido la adquisición de píldoras abortivas y la eliminación de “las pruebas”, tal como se mostró en los documentos judiciales.

A principios de este año, el gobernador de Nebraska firmó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 12 semanas, con excepciones por agresión sexual, incesto y emergencias médicas.

El fiscal del condado de Madison, Joe Smith, reveló que las píldoras compradas por Jessica Burgess no fueron recetadas por médicos después de que el embarazo superara las 10 semanas. Smith fue citado por el diario Norfolk Daily News diciendo: “Esta acusada le dio estas drogas a su propia hija. El abogado defensor hizo un buen trabajo al evitar un caso de abuso infantil. Todo esto fue innecesario. Todo fue una tontería”.

A Nebraska mom will spend two years in prison after giving her teenage daughter abortion pills, then helping to destroy the fetus.

Jessica Burgess, 42, pleaded guilty in July to several charges, including tampering with human remains, false reporting and providing an abortion… pic.twitter.com/OjgVnfoYN3

— Paul Kang (@LPaulKang) September 23, 2023