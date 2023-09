Presidente de Ucrania Volodimir Zelenski visita Canadá con la mira en la reconstrucción

Con el objetivo de fortalecer sus relaciones diplomáticas, el presidente de Ucrania visitó de manera oficial al primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sostuvo una reunión con la gobernadora general de Canadá, Mary Simón, en una visita a Ottawa. Este es el primer viaje oficial que realiza el mandatario ucraniano a Canadá, desde que dio inicio la invasión rusa. Zelenski, quien viaja con su esposa Olena Selenzka, tiene programada una cita en el Parlamento canadiense, donde será recibido por el primer ministro Justin Trudeau para acompañarlo a rendir algunos discursos para pedir apoyo, con miras en el proceso de reconstrucción de su país.

Ambos jefes de estado tienen previsto abordar el tema de la guerra, con el objetivo de firmar un acuerdo que fortalezca las relaciones económicas entre Ottawa y Kiev.

During President Zelenskyy’s visit to Canada, Prime Minister Justin Trudeau reaffirmed Canada’s unwavering support for Ukraine and announced new military, economic, peace and security, and development assistance and investments for Ukraine. Details: https://t.co/yEb54OkfYp

