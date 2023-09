Esme La Chapina anuncia que se retirará los implantes por esta fuerte razón

La guatemalteca sorprendió a sus seguidores, al hacer la dura confesión en medio de lágrimas.

Fue hace tan solo unas semanas atrás cuando Esme La Chapina revelaba que se había sometido a una operación estética. En ese entonces, la joven confesó que se había hecho un aumento de senos y glúteos y una liposucción.

Por medio de sus diferentes redes sociales compartió el avance de todo el proceso hasta que finalmente se mostró sin fajas y sin vendas. Los resultados sorprendieron a sus miles de fanáticos, quienes no dudaron en llenarla de halagos.

Sin embargo, en todo este tipo, la joven tuvo que regresar varias veces al hospital, ya que su recuperación aún no era al 100% Fue durante un live que hizo en sus redes sociales que Esme hizo una fuerte revelación a sus seguidores.

Y es que, según la joven, tendría que retirarse los implantes mamarios, ya que no se adaptaron a su cuerpo. “Mañana me retiran los implantes, entro a cirugía a las 5 de la mañana”, enfatizó la joven por medio de sus historias.

Asimismo, la guatemalteca detalló: “No me siento triste, ya lloré porque gasté dinero, pero mi cuerpo no las aceptó, no reaccionó como esperábamos”.