Aumenta desconfianza para presentar denuncias ante las autoridades

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) enfatiza en la importancia de las encuestas de victimización para elaborar acciones de prevención de los delitos que más denuncia la población.

Publicidad

A pesar de que el gobierno y las autoridades encargadas de perseguir a los actores de delitos tratan de resaltar sus logros. El CIEN mostró las causas por las que no se presentan las denuncias en lo que va de este año.

La desconfianza en las autoridades es el rubro que mayor incremento tuvo, pues el año pasado era de un 12.2 %, pero en los ocho meses ese indicador subió a 19.6%. Seguido de temor a represalias, que llegó a 17.4% y estaba en 14.1%. Y lo complejo y tardado en los trámites pasó de 4.4% a 5.5%.

No obstante, la percepción de no creer que sirva de algo presentar una denuncia tuvo un leve descenso de 2%. Al igual que considerar que no fue tan grave haber sido víctima de un delito.

David Casasola, investigador del CIEN, comentó que la Policía Nacional Civil (PNC) es la institución de seguridad que más denuncias recibe. Agregó que el Ministerio Público (MP) es la segunda entidad en recabar las quejas, eso debido al incremento de fiscalías.

Aunque vecinos en los municipios se quejan de que las oficinas del ente investigador no funcionan las 24 horas ni los siete días de la semana, el porcentaje de presentación de denuncias en este periodo es similar al de 2019.

Casasola enfatizó que tener encuestas de victimización ayuda a mejorar las acciones de seguridad ciudadana y el desempeño de las instituciones para fomentar la tasa de denuncia. Como la confianza en las entidades responsables de la seguridad y justicia.

Además, indicó que la tasa de victimización en el presente año es similar al de hace cuatro años. Que es de 17.7%, siendo los robos, las estafas y el vandalismo, lo que más preocupa a los ciudadanos.

Aunque las denuncias por extorsión aumentaron, las de agresión tuvieron una baja.

Preocupa aumento en denuncias

Mientras que Walter Menchú presentó los datos de homicidios. Siendo Villa Nueva donde hubo un mayor incremento en agosto al contabilizarse 31 muertes violentas, cifra que se había reportado en diciembre de 2018.

Lo mismo que ocurrió en Villa Canales, municipio donde se reportó un cambio de violencia: En lo que va del presente año van 68 muertes, en comparación con el año pasado, que fueron 42.

Menchú también indicó que el número de homicidios en la capital está arriba de 50, lo que causa alarma.

En cuanto a las zonas en la capital, las 1, 6, 7, 12, 18, 21, y 25 concentraron más del 65% de los homicidios en los ocho meses. Pero las zonas 12 y 25 fueron en donde hubo un aumento de violencia, lo que revierte las acciones de prevención del delito.

En el transcurso de este año se han contabilizado mil 926 muertes, lo que significa una disminución del 5% comparado con 2022. Se empieza a notar que la tasa de homicidios se acerca a la de 2019, cuando fue del 21.5%, por lo que se insta a las autoridades de Gobernación y sistema de justicia a las investigaciones y resoluciones conforme a la ley.

Publicidad