Muere querido actor a dos días de su cumpleaños 44, tenía graves problemas de salud mental

El famoso actor destacó en diversas series y películas como “CSI: New York”, además de Suites.

Recientemente, varios medios confirmaron la lamentable noticia del fallecimiento del actor Billy Miller. Su deceso fue a pocas horas de su cumpleaños número 44, sorprendiendo a sus fanáticos de todo el mundo.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, esto principalmente debido a la trascendencia del actor, quien fue ganador del Emmy por su trabajo en “The Young and the Restless”. El actor también es recordado por su trabajo en la serie “CSI: New York” y por actuar al lado de Meghan Markle en la serie Suites.

Cabe destacar que la estrella del cine y la televisión murió en la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos. A pesar de que no se han confirmado las causas de su muerte, se sabe que el actor presentaba problemas de salud mental.

El manager del fallecido confirmó su deceso a través de un comunicado publicado el pasado fin de semana. En el mismo boletín se especificó que Miller tenía complicaciones con la depresión desde hace un tiempo atrás.

Más de la carrera de Billy Miller…

El verdadero nombre de Billy era William John Miller, nació en Tulsa, Oklahoma, el 17 de septiembre de 1979. Desde muy pequeño mostró aptitudes e interés para estar frente a los medios de comunicación y los reflectores.

Por ello, Billy tomó la decisión de seguir su sueño y comenzó a tomar clases de actuación y a buscar oportunidades en el mundo del espectáculo. Uno de los papeles con mayor alcance que tuvo fue en Abbott en la exitosa telenovela The Young and the Restles.

Después de este destacado trabajo actoral, Billy Miller siguió trabajando en telenovelas, interpretando a Jason Morgan, en General Hospital. Su partida ha generado diversos comentarios por parte de sus fanáticos, quienes han lamentado su fallecimiento por medio de las diferentes plataformas digitales.

