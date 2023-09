Desde EE. UU. llaman a proteger la democracia en Guatemala

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se pronunció este sábado por la suspensión del proceso de transición y llamó a proteger la democracia en Guatemala.

La reacción surge porque durante la semana la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), emprendió una serie de allanamientos en sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esto incluyó la revisión de Cajas Electorales, las cuales contienen los votos emitidos por ciudadanos.

En una declaración atribuida al miembro del Comité, Gregory Meeks, este expresa su preocupación por el allanamiento del Ministerio Público y que derivó en la suspensión del proceso de transición entre el presidente electo, Bernardo Arévalo y el actual mandatario, Alejandro Giammattei.

Por último, instó a proteger la democracia en Guatemala y encontrar una solución a la situación por medio del diálogo.

Durante la semana, la FECI dirigida por Rafael Curruchiche allanó las bodegas del TSE en donde se resguardaban las Cajas Electoral, supuestamente atendiendo la denuncia de un ciudadano.

Esto provocó la suspensión del proceso de transición entre el equipo de Arévalo y Giammattei después de la segunda reunión.

Este sábado, el presidente electo, Bernardo Arévalo convocó a los guatemaltecos para acompañarlo a presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia el lunes 18 de septiembre.

En un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, explicó que en la medida de protección solicitará que se reestablezca el orden constitucional.

Además, pedirá la destitución de la fiscal general, María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

RM @RepGregoryMeeks: Deeply concerned by the suspension of the presidential transition process following raids on electoral facilities in #Guatemala.

I urge all parties to prioritize dialogue, transparency and the rule of law to resolve this situation and protect democracy. https://t.co/VCIPQzS29a

— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) September 16, 2023