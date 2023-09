NASA revela que investigará científicamente el fenómeno de los ovnis

La NASA anunció la creación de un puesto de director responsable de la investigación de estos fenómenos.

La NASA anunció el jueves que pretende abordar científicamente el fenómeno de los ovnis, fenómenos aéreos no identificados que despiertan fascinación a nivel mundial, según un nuevo informe de expertos publicado por la agencia espacial estadounidense.

Producto de meses de trabajo, el documento, redactado por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica, recomienda que la NASA desempeñe en el futuro “un papel protagonista” en el estudio de los ovnis, rebautizados como “fenómenos anómalos no identificados” (UAP, por sus siglas en inglés).

Al mismo tiempo, la NASA anunció la creación de un puesto de director responsable de la investigación de estos fenómenos. Aún no se ha revelado quién ocupará este nuevo cargo por temor a que sufra acoso, como fue el caso de los 16 autores del informe.

El informe, encargado en junio por la NASA a un panel independiente, representa “el primer paso concreto de la NASA para investigar seriamente estos acontecimientos inexplicables”, declaró en una conferencia de prensa el director de la agencia, Bill Nelson. El objetivo es que el debate pase “del terreno del sensacionalismo al de la ciencia”, insistió.

The full report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team can be found here: https://t.co/RoY8p9ce5l

Based on the team's recommendations, NASA will appoint a director of UAP research. At 10am ET (1400 UTC), we'll livestream a briefing from…

— NASA (@NASA) September 14, 2023