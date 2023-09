Diligencia en el COPE continuará por varios días, anuncia la FECI

El fiscal Rafael Curruchiche informó que abrirán cajas electorales mediante orden de juez en presencia del personal del TSE.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche Cucul, anunció que las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y el Centro de Elaboración de Padrones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ubicadas en el Parque de la industria, continuarán durante varios días.

Curruchiche detalló que la la diligencia se realiza derivada de la denuncia que presentó un ciudadano, sobre inconsistencias en una caja electoral que contiene indicios sobre los resultados del 25 de junio, por lo que se la ha dado el seguimiento correspondiente.

El fiscal adelantó que se estarán realizando verificaciones en cajas electorales al azar, las cuales se podrían estar abriendo con orden judicial en presencia de personal del TSE. Aclaró que no estarán incautando o secuestrando las cajas, únicamente se realizará la verificación para confirmar o desvirtuar la hipótesis que manejan.

Los allanamientos en la oficina del Director del Registro de Ciudadanos del TSE, concluyeron y no se obtuvieron resultados, por lo que ahora se centrarán en el Parque de la Industria, agregó el funcionario.

Semilla

Curruchiche aclaró que la investigación no es referente al partido político Movimiento Semilla o sus dirigentes, “Como para que se puedan victimizar, o ir a organismos internacionales o gobiernos extranjero, no hay ninguna vinculación, no hay ninguna relación por el momento”, expresó.

El funcionario agregó que se tiene entre un 70 y un 80 por ciento de avance de la investigación en contra del partido político Movimiento Semilla, y al concluirla se estará haciendo la presentación correspondiente y espera que pueda acudir el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

De acuerdo con la orden de allanamiento emitida por el juez séptimo, Fredy Orellana, incluido en la lista de actores corruptos del Gobierno de los Estados Unidos, dio autorización para que durante 15 días, realicen la extracción de información de dispositivos portátiles y medios de almacenamiento de información, como computadoras, memorias, tabletas y teléfonos.

Vía Edwin Bercián y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7 FM*

