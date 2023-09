“Si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene”, dice Giammattei a Arévalo

"Me guste o no me guste, eso es lo que no importa, lo que importa es que a usted el pueblo lo eligió", añadió el mandatario Giammattei al garantizarle al presidente electo que tomará posesión el 14 de enero de 2024.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, garantizó al presidente electo, Bernardo Arévalo, que tanto él, como los diputados y alcaldes electos, tomarían posesión el 14 de enero de 2024, cuando el actual mandatario ceda el poder.

Estas y otras declaraciones fueron realizadas por el mandatario tras la finalización de la segunda reunión de transición que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Lo importante de este mecanismo de transición es ponerle la información en sus manos, de manera ordenada y detallada lo más posible. Al nuevo gobierno le toca evaluar y analizar todo lo que ha recibido, pero no tienen por qué principar de cero”, dijo Giammattei.

Se tomará posesión

Durante su discurso, Giammattei recalcó sobre el cambio de mando y reseñó todas las dudas que han habido con respecto a las elecciones, la transición y el cambio de mando.

Mencionó que él invitó al secretario general de la OEA, “y don Bernardo Arévalo me secundó”, dijo, ya que “había dudas” sobre todo este proceso que culminará el 14 de enero próximo.

“No iba a haber primera vuelta, porque iba a haber golpe de Estado; después que no iba a haber segunda vuelta, y hubo segunda vuelta; después que no iba a haber transición, hay tenemos transición”, dijo.

Asimismo, volvió a mencionar que Arévalo tomará posesión, así como todos los alcaldes y los diputados electos.

“Esa es la decisión del pueblo de Guatemala (elecciones), será buena o será mala, eso no importa. Es la decisión, y esa se respeta. Si hay cosas anómalas que han pasado, esas se ventilan en los órganos jurisdiccionales, pero no se tienen que ventilar ni en las urnas ni en los resultados de las elecciones”, agregó Giammattei.

Finalmente, Giammattei volvió a recalcar a Arévalo que él tomará posesión.

“Y si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala; me guste o no me guste, eso es lo que no importa, lo que importa es que a usted el pueblo lo eligió”, añadió.

