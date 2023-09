ONU lamenta “indolencia” ante muerte de miles de migrantes

“El futuro distópico ya está aquí. Necesitamos una acción urgente, ahora”, dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se dijo este lunes “conmocionado por la indolencia” ante los miles de migrantes que mueren cada año en el mundo en las rutas migratorias.

El responsable de la ONU también urgió a actuar rápidamente frente al cambio climático. “El futuro distópico ya está aquí. Necesitamos una acción urgente, ahora”, lanzó. “El cambio climático lleva a millones de personas al hambre. Destruye esperanza, oportunidades, hogares y vidas. Estos últimos meses, avisos urgentes se han vuelto realidades letales, una y otra vez, en todo el mundo”, lamentó Türk en su discurso de apertura de la 54ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra.

Türk hizo estas declaraciones tras el fracaso del G20 este fin de semana para instar al fin de las energías fósiles.

Instead of unity & decisive action from global leaders, we’re seeing tactics of distraction, deception, indifference & repression. Human rights is the antidote. We must:

-cultivate empathy, justice & compassion

-insist on evidence & truth

-encourage participation & debate https://t.co/Uv38DV6Hd8

— Volker Türk (@volker_turk) September 11, 2023