UNE promueve adelantar fin de proceso electoral

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizarán la petición que hizo el delegado dela UNE y que fue respaldado por los delegados de las agrupaciones Todos y Valor.

La UNE sigue sin reconocer la victoria del Movimiento Semilla del 20 de agosto, pero ahora su representante impulsa que el ente electoral finalice el proceso electoral antes del 31 de octubre.

El fiscal del partido verde, Carlos López Aquino, comentó que no tenía caso que el plazo siga abierto hasta la fecha acordada en el acuerdo. Ya que se han cumplido las fases y se acreditaron los cargos.

Además, indicó que el momento más delicado de las votaciones finalizó. Por lo que se puede pasar a otro tipo de actividades electorales, por lo que pidió a las autoridades electorales modificar el acuerdo con el que se inició el proceso electoral en enero.

No obstante, el partido de Sandra Torres no ha reconocido los resultados del 20 de agosto. Y, por el contrario, presentó una denuncia por posible fraude electoral sin aportar pruebas, ya que en el plazo de impugnaciones no presentaron denuncias.

A la propuesta se sumó Elmer Palencia, fiscal del partido Valor, que impulsó a Zury Ríos y Elmer García, del partido Todos.

Sin embargo, Pablo Duarte, fiscal del Partido Unionista, consideró que esa petición va en sentido, que algunos partidos políticos petición es para buscar la anulación de los resultados presidenciales. Y así intentar una convocatoria para presidente.

Al adelantar la culminación del proceso electoral también se agilizaría la cancelación del partido ganador, como lo ha impulsado el Ministerio Público y la UNE.

El TSE explicó esta dinámica de trabajo a los fiscales de los partidos políticos durante la 34ª reunión sostenida este jueves, en la que también se expuso que el decreto de convocatoria tiene establecido que el proceso electoral concluye el 31 de octubre. pic.twitter.com/xHvp5h7ta7 — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) September 7, 2023

Revisar pendientes del proceso

Aunque la adjudicación de los distintos cargos ya se realizó, la presidenta del TSE, Irma Palencia, explicó que los procesos fueron planificados con tiempo y deben ajustarse al calendario.

La funcionaria aclaró que hay funciones administrativas que todavía no han finalizado. Por lo que justificó que se cierre el proceso hasta finales del próximo mes.

Palencia agregó que aún hay trabajo por realizar en las distintas unidades y en las juntas electorales.

Asimismo, el magistrado Gabriel Aguilera respaldó a la presidenta al responder que no son temas confidenciales, sino liquidaciones de las juntas electorales, lo cual se contempló en el calendario electoral.

Pero Palencia indicó que analizarán la propuesta en el pleno para considerar si es viable

