EE. UU. rechaza los “esfuerzos inaceptables” del MP para suspender a Semilla

El secretario de Estado de dicho país, Antony Blinken, se manifestó al respecto mediante un comunicado oficial.

Estados Unidos rechazó este martes, por medio de un comunicado oficial, los “esfuerzos inaceptables” de la fiscalía de Guatemala para suspender el lunes el partido Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, al tiempo que expresó su preocupación ante medidas que buscan “socavar la democracia” del país centroamericano.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió el lunes de forma temporal el partido Semilla al acatar un polémico fallo solicitado por la fiscalía guatemalteca.

Arévalo, socialdemócrata de 64 años que se impuso en el balotaje del 20 de agosto ante la ex primera dama Sandra Torres, tachó acto seguido la medida de “absolutamente ilegal” y denunció una “persecución política” en su contra.

Simultáneamente a la suspensión de Semilla, el tribunal electoral oficializó los resultados del balotaje a favor de Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo que gobernó Guatemala de 1945-1951.

Asimismo, reiteró las felicitaciones a Arévalo, Herrera y al partido, por alcanzar la máxima magistratura del país.

We again congratulate @BArevalodeLeon on his recently certified election victory and to the Guatemalan people. We look forward to working with the President-elect and will stand firm against attempts to undermine Guatemala’s democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 29, 2023