El MP captura a la abogada de exjefe de la FECI y otros exfiscales

Aunque el Ministerio Público (MP) intentó atrasar la audiencia para dar a conocer los motivos de la detención de la abogada Claudia González Orellana, la profesional no aceptó la decisión discrecional del juez Jimi Brenner para que se leyeran los motivos de su captura.

Publicidad

Con un semblante tranquilo y conocimiento de la legislación, la abogada Claudia González esperó a que el juez Bremer le notificara verbalmente los motivos de su detención.

Sin embargo, la captura de la profesional generó controversia porque el Ministerio Público la acusa de abuso de autoridad y ella no ha laborado en la administración pública. Sino que fue en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que el caso no tendría sustento.

La detención de González tiene varios efectos, pues es la abogada de los exfiscales Juan Francisco Sandoval. Además, de Virginia Laparra, Paola Escobar y Carlos Vides, por lo que puede perjudicar el proceso de ellos.

A pesar de que Bremer giró la orden de aprehensión, intentó no atender a la detenida, aduciendo que no tenían espacio en su agenda. Y junto con el ente investigador no realizar la audiencia, ya que los fiscales no se presentaron a la audiencia. No obstante, profesionales del Derecho confirmaron que los privados de libertad tienen preeminencia en la agenda judicial y tuvo que atender a González.

La acusada por el MP criticó que teniendo conocimiento que se encuentra en Tribunales no fue citada. Y prefirieron allanar su vivienda donde al parecer buscaron documentos sobre la CICIG.

González estará en prisión preventiva en la cárcel en Mariscal Zavala y la audiencia de primera declaración se programó para el 6 de septiembre.

Expresan preocupación por abogada

La relación entre la fiscal Consuelo Porras y Blanca Stalling viene de años. Ya que Porras recibió el apoyo de magistrados para que fuera magistrada suplente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Dicha relación preocupa a grupos nacionales y extranjeros y ante las últimas acciones de la jefa del MP organismos emitieron su preocupación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó el abuso de poderes procesales por la fiscal general para intimidar a personas que fomentaron la transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la relatora especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, pidió el respeto absoluto de los derechos de González

Publicidad