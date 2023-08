Revelan impactantes imágenes de la superficie lunar

Pragyan, robot indio, ya explora el polo sur de la Luna.

La misión Chandrayaan-3 comenzó una nueva fase gracias al róver Pragyan que empezó a inspeccionar este jueves 24 de agosto la superficie del polo sur de la Luna. La misión del robot es recabar imágenes e información de la superficie lunar; sin embargo, los científicos ya compartieron las primeras fotografías del satélite natural de la Tierra.

Pragyan, que significa “sabiduría” en sánscrito, salió del módulo de aterrizaje Vikram horas después del alunizaje. Impulsado por energía solar, su misión es transmitir datos a la Tierra durante sus dos semanas de autonomía.

A las 21:01 horas (tiempo de Guatemala) del miércoles 23 de agosto, la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO) informó que el róver descendió del módulo de aterrizaje. “¡India dio un paseo por la luna!”, celebró.

El robot Pragyan viajó al espacio en el lanzamiento del 14 de julio de 2023 junto con el módulo de alunizaje Vikram y un módulo de propulsión.

Chandrayaan-3 Mission: Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖! The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon ! More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3 — ISRO (@isro) August 24, 2023

El róver indio se compone de seis ruedas y funciona con energía solar. Su misión es recorrer el polo sur de la Luna, una región escasamente cartografiada.

Pragyan transmitirá imágenes y datos científicos durante las dos semanas que durará la misión. La labor de esta máquina es fundamental para Chandrayaan-3, pues el objetivo inicial era realizar una serie de experimentos científicos para conocer mejor la composición de la Luna.

Así son las primeras imágenes de la superficie lunar

El cohete de India también se componía por la cámara Lander Imager que capturó un video de la superficie lunar justo antes del alunizaje de Chandrayaan.

A través de sus redes sociales, la ISRO compartió las imágenes, despertando el asombro de los usuarios. “La pura belleza de este último momento del aterrizaje me deja sin aliento”, escribió Umapathy Shiva en la plataforma X, antes Twitter.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon's image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G — ISRO (@isro) August 24, 2023

Al mismo tiempo que compartió el video, la agencia india informó que las cargas útiles del módulo de aterrizaje se activaron el 24 de agosto. De la misma forma, dio por comenzadas las operaciones de movilidad del róver Pragyan, confirmando también que la carga útil SHAPE en el módulo de propulsión se encendió el domingo.

Aunque la misión del robot es enviar imágenes, desde que el módulo de alunizaje Vikram se separó del módulo de propulsión, ya envió fotografías de la superficie lunar. Al momento de su aterrizaje, la cámara del módulo de aterrizaje capturó una serie de fotografías inéditas.

Chandrayaan-3 Mission:

Updates: The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru. Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom — ISRO (@isro) August 23, 2023

La nave Chandrayaan, que significa “nave lunar” en sánscrito, alunizó a las 18:04 horas en India (06:34 en tiempo del Centro de México) del miércoles 23 de agosto. Entre aplausos, los ingenieros que trabajaron por años para llegar a la superficie lunar celebraron el histórico aterrizaje.

Gracias a la misión Chandrayaan-3, India no sólo se convirtió en el cuarto país del mundo en llegar a la Luna junto con Estados Unidos, China y Rusia. También es la primera nación en alunizar en el polo sur del satélite natural de la Tierra.

