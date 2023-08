Taiwán critica a China y Nicaragua por su expulsión del Parlacen

Guatemala protestó por la expulsión de Taiwán como observador del Parlamento Centroamericano.

Taiwán anunció el martes su salida como observador internacional en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) después de que este órgano regional votara por otorgar su lugar a China.

El voto promovido por Nicaragua, uno de los nuevos aliados de China, supone un intento de ambos países para “socavar la democracia” en la región, criticó el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés.

El Parlacen es un órgano político que representa a seis países de esta región, convertida en campo de la batalla diplomática entre Taipéi y Pekín.

China considera a esta isla como parte de su territorio y se opone a cualquier intercambio oficial de sus representantes con dirigentes de otros países y a su participación en organizaciones internacionales.

El lunes, el pleno del Parlacen aprobó el ingreso de China como observador permanente en detrimento de Taiwán. El anuncio fue recibido con agrado por Pekín.

“Esto demuestra una vez más que la adhesión al principio de una sola China es una ola inevitable, la aspiración del pueblo y una tendencia imparable”, reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin.

The #PRC tries to interfere in our national elections through military threats & economic coercion, with the latest being the diplomatic assault forcing us out of @PARLACEN. The proud voters of democratic #Taiwan won’t bow to the pressure; #China will NOT dictate how we vote. JW pic.twitter.com/qvdbHECqwa

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 22, 2023