Reto viral desata polémica por agresión a niños

Los retos virales no siempre resultan tan divertidos como se piensa y en algunos casos han puesto en riesgo la vida de las personas.

El reto viral “egg crack challenge” que consiste en estrellar un huevo en la cabeza de los niños mientras las mamás cocinan, desata polémica porque con el impacto es considerado una agresión hacia los pequeños.

El “egg crack challenge” consiste en estrellar un huevo en la frente de los niños antes de vaciarlo en un recipiente. La reacción de los niños por el impacto genera molestia en usuarios de redes sociales porque los menores son golpeados por sus padres, sin que siquiera lo imaginen, en una dinámica que consideran graciosa.

The latest TikTok trend is just hurting your child?pic.twitter.com/ageUfMAHqt — Dexerto (@Dexerto) August 17, 2023

Niños desconcertados por el reto viral

En los videos sobre el reto, se puede ver a los niños reaccionar desconcertados ante el “huevazo”. Algunos de ellos se soban y hasta llegan a las lágrimas. Los papás tratan de contener la risa ante la cámara pero terminan muy divertidos por hacer este challenge.

Aunque han sido muchos los que han participado en el challenge, el juego es considerado “maltrato hacia los niños”.

En X (antes Twitter) han sobresalido preguntas como: “¿Hacer daño a tu hijo es la mejor tendencia?”.



La tiktoker Mom.Uncharted, famosa por criticar la aparición de menores en redes sociales, también opinó al respecto: “¿Están tan desesperados por atención y likes a su contenido que ahora incluso le rompen huevos a sus hijos en la cabeza?”

La usuaria ha mantenido el argumento de que los niños no son “accesorios” para hacer comedia. Para Mom.Uncharted los pequeños no deben ser considerados “objetos” para generar risa y ser parte de una moda que tiene como fin evaluar si su reacción resulta cómica o no.

“Ese trend de romperle los huevos en la cabeza a los niños me da tanto coraje, no exagero, pero para tener niños respetuosos, primero debemos respetarlos”, escribió otra usuaria.

Los que están a favor del reto lo defienden indicando que sólo se trata de bromas entre familias y que un huevo no es ninguna agresión.

