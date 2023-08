Vicepresidenciables del Movimiento Semilla y UNE emitieron su sufragio

Los candidatos a la vicepresidencia de Guatemala ejercieron su derecho al voto en la jornada del domingo 20 de agosto.

Los candidatos a la vicepresidencia de Guatemala por el Movimiento Semilla y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ejercieron su derecho al voto en la jornada del domingo 20 de agosto.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, Karin Herrera, aspirante a la vicepresidencia por el Movimiento Semilla, emitió su voto en la Escuela Oficial Lenhoff, ubicada en la zona 14.

Al concluir el proceso, instó a la población empadronada a acudir a las urnas, resaltando la importancia histórica del día y su significado para la participación ciudadana.

Previamente, Herrera acompañó a Bernardo Arévalo, candidato presidencial, al Colegio La Patria, donde, entre aplausos y consignas de apoyo como “¡Viva, Arévalo!”, también emitió su voto.

Candidato a la vicepresidencia de la UNE

Por otro lado, Romeo Guerra, candidato a la vicepresidencia por la UNE, ejerció su voto alrededor de las 11:30 horas en la Escuela Nacional Central para Varones, ubicada en la zona 13.

Tras salir de la urna, expresó su compromiso de respetar los resultados que se obtengan al finalizar la jornada, al considerarlos reflejo de la voluntad popular.

En ese contexto, Guerra indicó: “Con la ley de Dios y con la Constitución, así se debe gobernar. Guatemala es de los guatemaltecos y no de los extranjeros. Por eso, necesitamos que ustedes (población) no se dejen engañar. No nos dejemos que nos impongan agendas de otros países”.

