Llaman a respetar la voluntad del pueblo

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Human Rights Watch se pronunciaron en el marco de la segunda vuelta.

Las autoridades guatemaltecas deben garantizar una segunda vuelta electoral libre y justa el 20 de agosto de 2023, señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch.

En medio de los intentos de los actores políticos y varias instituciones gubernamentales como el Ministerio Público de interferir en las elecciones, el escrutinio internacional sostenido sigue siendo crucial para salvaguardar el derecho al voto de todos los guatemaltecos y garantizar una transferencia pacífica del poder, indicaron.

“La democracia está en juego en Guatemala”, dijo Ana María Méndez Dardón, directora de WOLA para América Central. “El país está al borde de una crisis social y política sin precedentes. Una sólida supervisión internacional será clave para evitar esta crisis y ayudar a mantener la integridad de la voluntad del pueblo”.

Brian Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, manifestó que su Gobierno espera con interés la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Guatemala y el ejercicio de los derechos democráticos de los guatemaltecos mediante un proceso libre, justo, transparente y pacífico. “El verdadero poder de la Democracia proviene del respeto a la voluntad del pueblo.”, manifestó.

The United States looks forward to the August 20 Guatemalan presidential runoff election and the exercise of Guatemalans’ democratic rights through a free, fair, transparent, and peaceful process. The real power of democracy comes from respecting the will of the people.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) August 18, 2023