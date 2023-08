Empleado de Trump se declara no culpable en caso de documentos secretos

La Fiscalía acusa a Trump de poner en peligro la seguridad nacional al llevarse decenas de documentos secretos cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.

Un empleado de Donald Trump en Florida se declaró este martes no culpable en el caso de mala gestión de documentos clasificados por el que el expresidente estadounidense también ha sido imputado, informaron medios estadounidenses.

La Fiscalía acusa a Trump de poner en peligro la seguridad nacional al llevarse decenas de documentos secretos cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021 –incluidos planos sobre programas militares y nucleares– y de conspirar con dos empleados para ocultar esos papeles a investigadores que los reclamaban.

Junto al expresidente están implicados su asistente personal, Waltine Nauta, y el administrador de su finca de Palm Beach, Carlos de Oliveira.

Este último compareció el martes en un tribunal federal de Fort Pierce, unos 200 km al norte de Miami.

Según la Fiscalía, De Oliveira se puso de acuerdo con Trump y Nauta para borrar imágenes de una cámara de vigilancia con información valiosa para los investigadores.

#BuenosDíasVPItv | Carlos De Oliveira, empleado de Donald Trump compareció ante un juez por presunto mal manejo de documentos clasificados. Conéctate este #1Ago a nuestra señal #EnVivo, aquí: https://t.co/esh06F6hBf pic.twitter.com/XXmIagLKzz — VPItv (@VPITV) August 1, 2023

Unos hechos por los que los tres han sido acusados de conspiración para obstruir la justicia y alteración de pruebas.

Trump también se declaró no culpable

Nauta y De Oliveira también afrontan cargos por falsos testimonios después de que aseguraran a la policía que no sabían nada sobre los documentos guardados por Trump en su residencia de Florida.

El expresidente y Nauta ya se declararon no culpables en este caso, pero De Oliveira no había podido hacerlo al no tener un abogado local.

El inicio del juicio, fijado para mayo de 2024, coincidirá con la campaña presidencial en Estados Unidos.

El asistente personal de #DonaldTrump, Waltine Nauta, se declara no culpable de los nuevos cargos que se le imputan por supuestamente ayudar al expresidente de #EstadosUnidos a ocultar los documentos clasificados. pic.twitter.com/r55Uwu08s0 — NeuronaSV (@NeuronaSV) August 10, 2023

A pesar de los escándalos judiciales, Trump es el favorito para liderar a los republicanos en los comicios, con una clara ventaja en las encuestas sobre el segundo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El magnate suma cuatro inculpaciones este año. Al caso de Florida se suman dos por sus presuntos intentos de interferir en los resultados de las elecciones que perdió en 2020 ante Joe Biden, y otro relacionado con un pago a una actriz de películas porno para comprar su silencio sobre una supuesta infidelidad.

