VIDEO. Hombre ebrio cae del techo y queda atrapado entre hierros en San Marcos

Un inusual incidente tuvo lugar en San Marcos, Ixchiguán, cuando un hombre cayó del techo de una vivienda y quedó atrapado entre hierros. Lo que inicialmente se sospechaba que era un intento de robo, se reveló más tarde como un accidente protagonizado por un individuo en estado de ebriedad, según la Policía Nacional Civil (PNC).

La rápida intervención de las unidades de Bomberos Voluntarios de la zona resultó crucial para rescatar al hombre. Equipados con herramientas especiales, los bomberos trabajaron diligentemente para liberar al sujeto de su precaria posición, ya que varios hierros se habían incrustado en su cuerpo debido a la caída.

El incidente cobró notoriedad en las redes sociales, donde circula un video viral que captura el dramático momento. Las imágenes revelan la complejidad de la operación de rescate y han generado una amplia conversación en línea.

Informe policial sobre lo ocurrido en San Marcos

A pesar del inusual suceso, la PNC detalló que optó por no tomar acciones legales contra el individuo, ya que no se encontraron indicios de que hubiera cometido un delito. La identidad de la persona afectada aún no ha sido confirmada y su estado de salud sigue siendo desconocido.

Tras el video viral, los comentarios no se hicieron esperar:

“Dios le dio una oportunidad para enderezar su vida. Que manera tan dolorosa para aprender. Por allí a de ver una mamá que ora por él”; “Por un momento pensé que habían regresado las torturas de la Santa Inquisición”; “Realmente es admirable el corazón de toda esa gente que aún ese hombre siendo un presunto maleante, debajo de la lluvia, y aún así gente ayudándolo para que no sienta dolor, cortando los hierros para poder bajarlo. Realmente admirable la bondad de todos los que están ahí, mi respeto y mi admiración”, dicen algunos de los mensajes.

