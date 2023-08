Irma Palencia: “Lo peor es quedar indiferentes, como que el país no nos importara”

La titular del ente electoral en el año de los comicios hace un repaso de la primera vuelta electoral, además de las acciones que impulsaron algunos por los resultados que sorprendieron el 25 de junio.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, explicó la preparación para el próximo domingo, cuando se vote por el presidente de Guatemala para 2024-2028.

¿Cuáles son las experiencias que les dejó el 25 de junio?

Nos deja el conocimiento y compromiso de que el Registro de Ciudadanos (RC) es más importante de lo que las magistraturas le daban. El Registro debe ser fortalecido por ser nacional y que ha estado en rezago en herramientas que ofrece la tecnología. El RC tiene que ser modernizado y fortalecido, tuvimos el buen tino de habernos decidido por el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), que queda y es del Tribunal, y servirá como mínimo para tres procesos electorales sin que se actualice, y después solo necesitará actualizaciones. El TREP está para dar eficiencia en los datos preliminares y también el aseguramiento de la información en más de 50 mil servidores en el mundo, que son archivos inmutables y que un hacker no puede por más experimentado que sea en un tiempo corto vulnerar, sino que le damos garantía al ciudadano de que esos datos son inmutables; estamos dejando un legado al Tribunal. Además, otro aprendizaje es que la logística fue acertada haberla iniciado desde 2021, cuando se empezó a trabajar con pequeños pasos, por eso no nos ven tronándonos los dedos, sino que estábamos preparados con planificación y lo que sabemos que eso da réditos, pero estamos claros que se pueden mejorar. Otra experiencia es que los ciudadanos, que son los custodios del voto, son de gran valía y que vale la pena que para ellos, si algún día se hacen modificaciones a la Ley, se les haga mayor reconocimiento el trabajo que prestan al país.

¿Cuáles otras modernizaciones contemplan para el RC?

Se contemplaron desde que iniciamos en el Tribunal, pero lo tuvimos que abandonar, por lo que debemos analizar si lo queremos retomar, que era tener nuestro propio motor biométrico, para que todas las personas que transitan por el Registro, hacer alguna diligencia cuenten con la certeza jurídica de los registros, como lo tiene el Renap, si bien tiene su propio motor biométrico, que tiene reconocimiento de huella, firma y facial, nosotros no contamos con ello, y para hacer un registro a la vanguardia de la época, se necesita tener ese motor biométrico y no basarnos únicamente al ojo humano, que es subjetivo, ya que se tendría que estar solicitando dictámenes al Inacif para tener ese dato o hacerlo a través de Renap, pero tiene suficiente trabajo. Pero hubo oposición indicando que se deseaba un fraude, lo que queríamos evitar son cuestiones que ahora se están viendo, dejar un Tribunal fortalecido es algo que nos interesaría hacer, aunque se espera dejar un plan piloto de biometría, que impregnaría no solo al Registro, sino a las dependencias de Registro, como son organizaciones políticas y el DICEP, donde el padrón se vería beneficiado, de que las personas empadronadas cuenten con esa certeza jurídica, que de hecho la hay, pero es manual, y eso da un grado de subjetividad.

¿Eso ayudaría para evitar dudas de firmas falsas, personas muertas y asambleas?

Por supuesto que se podría evitar a través de eso porque haría más robusto al Registro, pero es un proyecto que se retomaría posteriormente, porque se nos juzgó por quererlo hacer.

¿Se ha visto afectada la supremacía o rango constitucional del TSE por señalamientos?

Es una narrativa que la tomo como perversa, maliciosa, de aquellos que quieren participar y quieren anticipar una narrativa a sabiendas de que probablemente no tienen probabilidades de éxito; y entonces si preparan su narrativa con tiempo, cuando no obtengan el escaño o lo deseado, decir que lo advirtió hace un año, cuando no se estaba en eso. Queremos aportar a ese tema, en virtud de la especialidad, el Tribunal su apellido es Electoral y no hay una sala, ni tribunal jurisdiccional en la materia y, por lo tanto, se podría pensar con buen juicio cómo nos puede escrutar resoluciones alguien que se dedica, por ejemplo, a lo Contencioso Administrativo, cuando la materia electoral es muy especializada. En otros países sí hay especialistas, pero es complejo el hablar de la asamblea tal, la comprensión de las distintas asambleas de los órganos que deben estar vigentes hasta cuántos órganos deben de tener vigentes los partidos políticos y con cuáles sí se puede contar y cuáles no puede hacer nada, esa comprensión, pero ni leyendo la Ley Electoral se llega a compenetrarse de la especialidad. Por eso, el carácter supremo debe ser por la especialidad, dejando a salvo la materia constitucional porque, definitivamente, el órgano constitucional está para eso, la defensa de la Constitución y del Estado de derecho.

¿Cómo se reforzó la capacitación para las juntas electorales y receptoras de votos?

Se dio un taller de reforzamiento a las juntas, con la comprensión y aprendizaje de la primera elección. Más que el reforzamiento, hay oportunidades de mejora, por lo que está en los instructivos elaborados en abril, permitir tomar fotografías a las distintas actas, como se discutió en las reuniones con los fiscales de los partidos políticos, porque es transparencia, fue cuestión de quién lo tenía que tomar.

“Vamos a insistir en otras reformas, entre ellas, el carácter supremo del Tribunal, la especialidad en la materia, ya nos lo dicen las normas de la ley, pero todavía no tenemos en otros andamiajes legales del ordenamiento jurídico, somos revisados por otras cortes y ahí perdemos la supremacía que dice la ley que podemos tener”: Irma Palencia, presidenta del TSE.

¿Cuál es el llamado que les hace a los ciudadanos y que este Tribunal logre disminuir el abstencionismo en la segunda vuelta electoral?

Ya sea que hayan participado en la primera vuelta o no, pero que el 20 de agosto acudan a votar; no votar también decide el futuro, lo mejor es hacerlo, cualquiera de las dos opciones pueden elegir, Guatemala necesita de que sus ciudadanos tomen postura, no se queden indiferentes ante una fiesta cívica, que se repite cada cuatro años. Pero esta fiesta cívica no es cualquiera y a la que hacemos un llamado para decir el presente y futuro, es un derecho que le otorga la ley. Les invitamos a que ejerzan sus derechos participando, votando; quedarse en casa, no hacerlo, también decide, y no decide de buena manera. Entonces, no nos da derecho después a criticar si la decisión no fue la adecuada, a querer después querer involucrarse cuando han sido apáticos a los destinos del país. El Tribunal ha trabajado, tiene las urnas y papeletas listas, toda la logística dispuesta, casi medio millón de ciudadanos apostados para que acudan a votar. La invitación es seria, pero amigable; vamos a garantizar su voto libre, informado y pacífico, y con eso uniremos nuestras voces para que a través de las papeletas decidamos qué queremos para Guatemala. Lo peor es quedar indiferentes, como que el país no nos importara. Hagámoslo, Guatemala lo merece, lo demanda, lo vale.

¿Está en riesgo la democracia ante las denuncias en la OEA?

Tal vez no es que esté en riesgo, sino lo que ha habido es una preocupación. Creo que así lo ven desde la OEA, derivado de los acontecimientos o sorpresas que tuvimos el 25 de junio. Las encuestas en esa ocasión fallaron porque tuvimos resultados inesperados y derivado de eso sucedieron varias cosas. Nosotros seguimos trabajando para la segunda vuelta electoral. Lo que sentimos es que es una preocupación natural y ante la incertidumbre del humano es plantearse escenarios fatales, pero estamos pensando en positivo, salir adelante con la democracia fortalecida, al igual que el Tribunal.

“Crisis es sinónimo de oportunidad y lo tenemos que ver como una oportunidad importante para el país de valoración de los países amigos que integran ese organismo y de la trascendencia que tiene para el hemisferio, que la democracia se fortalezca y el Tribunal ha salido fortalecido, porque no son señalamientos oscuros”: Irma Palencia, presidenta del TSE.

