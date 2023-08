Karin Herrera: “En estos cuatro años, en caso de ganar, se sentarán las bases”

La compañera de fórmula del binomio cambió sus actividades académicas por la política, desde la cual ofrece trabajar por el bienestar de la población que ha sido desatendida por años. A la vez, rechazó la campaña de desprestigio hacia el partido político.

Publicidad

Karin Larissa Herrera, vicepresidenciable del Movimiento Semilla, conversó con Publinews sobre sus planes de trabajo y las acciones en contra del partido político que sorprendió en las Elecciones Generales celebradas el pasado 25 de junio al contabilizar más de 600 mil votos.

¿Cuáles son los proyectos que impulsará desde la vicepresidencia?

Estamos enfocados en el bienestar de las familias. Nuestros valores son hacia lo humano, lograr más igualdad, respeto, la pluralidad y a la democracia, que es vital por lo que estamos viviendo. También, el respeto a la naturaleza, con una economía más humana y se perciba por la población, lo cual está plasmado en el plan de gobierno. Por eso es importante la educación, la salud y así generar empleo, que hace que menos jóvenes migren. Se tiene contemplado fortalecer los emprendimientos con préstamos fáciles, porque se ha observado que los altos intereses hacen que no se impulsen emprendimientos, para ello se hará a través del Crédito Hipotecario Nacional.

¿Cómo lograr esos avances cuando tendrían un Congreso opuesto?

Hay que reconstruir el país, respetando la legislación vigente. No se va a transgredir ninguna normativa, porque lo que deseamos es avanzar en desarrollo, porque si la mayoría de la población está bien todo va a estar mejor. Tenemos contemplado un proyecto de vivienda digna, que va encadenado con otro programa de agua para consumo humano porque se debe atender el porcentaje de desnutrición.

¿Qué hará la vicepresidenta para que los ministerios cumplan con los objetivos establecidos?

Hay que estar claros que son décadas de abandono, entonces en estos cuatro años, en caso de ganar Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se sentarán las bases que permitirán que la población perciba que puede avanzar hacia el bienestar de sus familias, de sus comunidades. Pero también es importante el equipo de trabajo. Trabajaremos en equipo con un gabinete en el que confiamos.

¿Cómo elegirán a los integrantes de su gabinete?

Las personas tienen que cumplir con tres características. La primera es la meritocracia, que tiene que ver con la experiencia en la entidad que va a estar a su cargo. La honorabilidad comprobada, no tiene que tener tacha y aparte que sea transparente para rendir informes requeridos. Por último, debe tener capacidad de gestión para que pueda ejecutar los proyectos.

¿Quién o cómo se seleccionarán a los equipos?

Hay un equipo técnico que trabaja en los términos de referencia, se tiene que buscar en la población el trabajo no solo es de unos, sino que tiene que ser de hombro con hombro para acompañar a Semilla para lograr los objetivos y sacar adelante al país.

¿Han tenido acercamientos con sectores o piensan en alianzas para poder gobernar?

Estamos dispuestos a escuchar y trabajar conjuntamente con organizaciones con las que se compartan los principios, que tengamos esa meta común del bienestar de las familias, el desarrollo, la igualdad, el respeto a la naturaleza, sabemos que son una cantidad de organizaciones las que buscan eso, pero si alguien no comparte esos valores, no será posible trabajar.

¿Qué ha cambiado en su vida cotidiana por la política?

Estuve en el Consejo Superior Universitario, observo las personalidades y escucho las propuestas para conocer, por lo que desde mis estudios de sociología se puede anticipar cómo va a reaccionar una persona, pero la base está en escuchar y observar, lo cual

permite con quién se puede caminar. Ha sido sorpresivo, porque ha habido una campaña de desinformación fuerte, donde los grupos antagónicos o de oposición no han respetado los resultados, ni los han sabido aceptar, lo cual es preocupante porque se manipula a la población de manera perversa. Se difunden cosas que no son ciertas y la población puede verificar, pero no todos tienen los recursos. Están invirtiendo buena cantidad de dinero en videos, panfletos. Por lo que a esa minoría de los mismos de siempre que han gozado de privilegios no quieren soltar el poder, saben lo que hacen y por eso no invirtieron en educación para manipular fácilmente a las personas.

Karin Herrera en breve

“Es lamentable esta situación de estos liderazgos y de las circunstancias que se viven porque un sector de la población desafortunadamente será víctima de la estrategia perversa, pero sabemos que esa minoría corrupta tiene miedo y por eso invierten gran cantidad de dinero en la desinformación”, Karen Herrera.

La candidata Karin Herrera contesta en breve a diferentes temáticas:

¿Libramiento de Chimaltenango? Derrumbes

¿CICIG? Oportunidad de que podíamos con la corrupción

¿Tráfico? Pérdida de tiempo

¿Aeropuerto La Aurora? Oportunidad de mejora

¿Matrimonio igualitario? Tema pendiente, pobreza debe ser atendida antes

¿Reguetón? Le gusta a los chicos

¿TikTok? Entretenido

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Gaby Moreno

¿La Selección Nacional de Futbol? Más trabajo en equipo

¿En un redondel quién lleva la vía? El que llega primero

¿La patria del criollo? Severo Martínez

¿Cuál serie de televisión está viendo o vio? Me gusta “La ley y el orden”

¿Qué canción resume su vida? Fuiste tú

¿Si pudiera viajar en el tiempo, a dónde iría? Al futuro

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Juan José Arévalo

¿A qué edad termina la juventud? Depende de cada persona

¿Cuál ha sido la promesa más repetida que no se ha cumplido? Tener mejores salarios, la medicina va a estar más barata

SIN RESPUESTA

Para la segunda vuelta electoral, se buscó a los binomios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de Movimiento Semilla, para entrevistar a los candidatos. El primero indicó que por cuestiones de agenda no podría dar entrevistas. Y el

candidato presidencial de Semilla tampoco pudo atender al equipo

de Publinews.

Publicidad