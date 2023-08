Sandra Torres presenta iniciativa que propone bono de Q5 mil a jubilados

En conferencia de prensa, la candidata de la UNE también se refirió a su contrincante en el balotaje, Bernardo Arévalo.

La candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Julieta Torres Casanova, presentó al jefe de bancada del partido, Víctor Guerra, una iniciativa de ley que propone un bono único anual de Q5 mil quetzales a los jubilados y pensionados del Estado.

Dicha iniciativa se estará presentando a Dirección Legislativa del Congreso de la República.

“El ingreso que tienen los pensionados del Estado es un ingreso muy miserable, podríamos decir, que no les alcanza. Muchos no llegan ni al salario mínimo y por eso no les alcanza”, indicó.