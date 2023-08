Bernardo Arévalo presenta su plan de trabajo ante la Cámara de Comercio

Bernardo Arévalo ofrece dejar los cimientos para el desarrollo del país comenzando con la recuperación de las instituciones, de la corrupción.

Publicidad

El candidato a la presidencia del partido político Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, presentó su plan de Gobierno en el desayuno con candidatos del Programa Cívico Electoral organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala.

Arévalo destacó la sensación de crisis económica que se profundiza cada vez más, “A la enorme mayoría de los guatemaltecos no les alcanza el salario para llevar tres platos de comida a la mesa. 6 de cada 10 guatemaltecos viven debajo de la línea de pobreza”, manifestó el candidato a la presidencia.

Agregó que el país termina expulsando a su capital humano, y los obliga a vivir fuera de Guatemala, por no tener la capacidad de proporcionarles un futuro digno en el país.

El candidato a la presidencia expresó que las tareas más importantes son las del desarrollo, que se traducen en el trabajo; acceso a la salud; educación; carreteras; apoyo al empresario; al agricultor. “Tenemos décadas de rezago en atender en esas situaciones, hay regiones que no cuentan con energía, no hay centros de salud, no hay escuelas a veces ni si quiera carreteras, no hay presencia del Estado”, manifestó.

Corrupción

Sin embargo, para logar el desarrollo es urgente combatir la corrupción, “Hasta que no rescatemos a la instituciones de la corrupción, las instituciones no van a volver a funcionar”, manifestó. Agregó que si no se combate la corrupción, no habrán ministerios que respondan a las necesidades de la población, si van a seguir atrapados en gobiernos corruptos”.

“Necesitamos recuperar la confianza de la población en las instituciones que dan los servicios a la población, necesitamos recuperar la base que le da la fortaleza a un Estado Democrático que es la confianza de la población en sus instituciones”, indicó.

También destacó la necesidad de reconstituir el tejido económico del país, con carreteras, créditos, conectarlos con cadenas de valor y generar marcos de apoyo al pequeño y mediano empresario que son el 80 por ciento de los empleadores en el país, “necesitamos más empresarios competitivos, pero los empresarios competitivos necesitan una economía competitiva, no de privilegios”, manifestó Arévalo.

#GUATEVOTA2023 Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el partido Movimiento Semilla, se refiere a la lucha contra la corrupción y otros temas: | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/KTzkfSdzQI — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 8, 2023

Un tercer eje es sentar las bases para que el país comience a atender las necesidades históricas de su población de una manera sostenida, estructural, no con regalos que se solucionen los problemas temporales y que creen la ilusión de resolver los problemas, cuando termina el regalo se termina la ilusión y regresan a una realidad que no ha cambiado en el fondo.

Arévalo indicó que han identificado una estrategia para combatir el alza de los precios en la canasta básica es fomentar la productividad para que haya una mayor oferta de productos como leche, huevos, granos básicos.

Al finalizar su presentación y ser cuestionado sobre los procesos legales en contra de Semilla, recordó que el equipo legal del partido atiende las gestiones, “Es una persecución política, hemos pedido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y protesta ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos”, expresó.

Agregó que continúan adelante con la campaña proselitista en el marco del balotaje programado para el próximo domingo 20 de agosto.

Vía Edwin Bercián

Publicidad