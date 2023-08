Finanzas prepara proyecto de presupuesto por más de Q124 millardos

El Ministerio de Finanzas tiene hasta el 2 de septiembre para presentar el plan de gastos para el próximo año. La discusión y aprobación del mismo dependerá del nuevo gobierno.

Después de 12 días de conocerse al nuevo presidente del país, el Ministerio de Finanzas entregará el proyecto de presupuesto para 2024. Por ahora, la Dirección Técnica del Presupuesto de esa cartera trabaja en un techo de Q124 mil 602 millones.

El borrador en el que trabajan funcionarios de Finanzas se contempla un techo de ingresos tributarios por Q98 mil 533 millones y un endeudamiento por Q13 mil 426 millones. Además, la parte del financiamiento es con Q3 mil 334 millones con préstamos y Q10 mil 91 con la venta de Bonos del Tesoro.

En dicho documento también se menciona que el próximo gobierno podría iniciar con un saldo de caja de Q7 mil 761 millones, que si bien el gobierno saliente indicará que es un apoyo, algunos políticos critican que la ejecución presupuestaria es baja porque no se ejecutan proyectos para atender necesidades básicas. Otros recursos provendrán de otros saldos de caja y donaciones.

De acuerdo con el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, la deuda prevista para el próximo periodo fiscal es sobre préstamos que se discuten en el Congreso, pues en la Junta Monetaria no se discutió ninguna solicitud de endeudamiento para 2024, que comentó que el nivel de deuda se mantiene en el rango permitido.

Distribución de fondos por Finanzas

El mes pasado, Finanzas realizó el programa Presupuesto Abierto para discutir los techos de cada ministerio y secretaría, así como las obligaciones del Estado.

La propuesta de ministerios con mayor presupuesto por su función son Educación con Q23 mil 50 millones, Salud con Q12 mil 277 millones, Gobernación un techo de Q7 mil 779 millones y Comunicaciones con Q6 mil 580 millones. No obstante, la ciudadanía se queja de que son instituciones que no ejecutan de manera adecuada los fondos públicos, pues los centros de salud no tienen medicina, las escuelas están en mal estado al igual que las carreteras y la seguridad es baja.

En cuanto a los ministerios para atender apoyos sociales, como Agricultura, se propone un techo de Q1 mil 676 millones, al igual que para Desarrollo Social Q1 mil 737 millones, mientras que para Defensa, el gasto sería de Q3 mil 502 millones.

En cuanto a las obligaciones del Estado, Finanzas señaló que ese rubro asciende a Q41 mil 207 millones, más los Q20 mil 778 millones por servicio de la deuda. Eso se debe al costo del financiamiento externo; en ciertos casos, los fondos no se ejecutan y solo se paga por tener recursos sin utilizar.

El presupuesto general actual es de Q115 mil 443 millones, la aprobación del nuevo plan de gastos dependerá del partido político ganador, ya que tendrá que negociar con los diputados, unos que no lograron su reelección podrían condicionar su voto para apoyarlo. También se podrían gestionar cambios a la propuesta del gobierno saliente para que los fondos se ajusten al plan de trabajo del próximo mandatario del país.

Debate en el Congreso

Los legisladores recibirán el proyecto de presupuesto a más tardar el 4 de septiembre, el cual será discutido en la comisión de Finanzas y luego se debatirá en el Pleno. El presupuesto debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre, pero dependerá de la voluntad política.

