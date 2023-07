En la OEA señalan ilegalidades desde el MP en contra de Semilla; gobierno pide no intervención

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, denunció las amenazas que ha impulsado el Ministerio Público (MP), que pueden afectar la segunda vuelta para elegir el próximo presidente del país.

La insistencia de la fiscal general en contra del partido de oposición Movimiento Semilla sigue preocupando a la comunidad internacional.

Durante la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), embajadores afirmaron de anomalías por el ente investigador a uno de los partidos que está en el balotaje, lo cual ataca la democracia porque no se respeta el clamor de la población.

Uno de los informes que conocieron los embajadores en la OEA fue el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde su presidenta, Margaret May Macaulay, reiteró su preocupación por la exclusión arbitral e ilegal que pone en riesgo el derecho de participar en política y de hacer gobierno, lo que tiene consecuencias en el Estado de derecho democrático por las actuaciones de la Procuraduría General (Ministerio Público).

Asimismo, la funcionaria señaló la falta de independencia judicial y restricciones de la libertad de expresión, lo cual es un deterioro de la oficinal del procurador general (fiscal general).

El embajador de Bolivia, Héctor Arce, indicó que las reglas del juego sobre institucionalidad democrática deben estar establecidas y no deben abrirse a la posibilidad de que organizaciones políticas, sea cual sea su ideología, sean cuestionadas en su legalidad cuando hayan obtenido un resultado que no les puede generar expectativas de formar gobierno.

“La base de la democracia es el respeto previo a la preclusión de las etapas electorales. En ese sentido, si una organización política se le ha permitido constituirse y tener personería jurídica pública, presentar candidatos y participar en elecciones, no resulta legal y legítimo que posteriormente se le hagan cuestionamientos legales que no fueron advertidos antes del acto electoral y que más bien, reitero, una elección a un resultado no esperado”, resaltó Arce.

Buscan bajar observancia

En la sesión, la embajadora guatemalteca Rita Clavería adelantó la invitación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al país, para evitar que se siga con la resolución sobre el atentado de la democracia y se modifique con la visita de Almagro. No obstante, pidió que todo pronunciamiento debe hacerse en el marco del trato de respeto entre pares y dentro del principio de no intervención y de injerencias externas.

Aunque mencionó que se respeta el voto de los ciudadanos, las acciones son contrarias.

Mientras que el representante de Canadá, Hugh Adsett, insistió en la preocupación por el intento ilegal de la inhabilitación política por el Ministerio Público ante la segunda vuelta y señaló que su país está en contra de cualquier interferencia artificial que socave la posibilidad de una participación libre para los guatemaltecos, porque, en caso de ser así, tendrá un impacto como otros países de la región.

